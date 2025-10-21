Varga Mihály: a stabilitás érték, nem változik a jegybank iránymutatása

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke 15 órától tart sajtótájékoztatót a mai kamatdöntésről. Ahogy beszámoltunk róla, a keddi ülésén sem változtatott a monetáris kondíciókon a monetáris tanács, így továbbra is 6,5 százalékos az alapkamat.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság