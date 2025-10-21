Deviza
Varga Mihály: a stabilitás érték, nem változik a jegybank iránymutatása

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a monetáris tanács kamatdöntését követően 15 órától tart sajtótájékoztatót, cikkünk frissül.
Járdi Roland
2025.10.21., 14:42

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke 15 órától tart sajtótájékoztatót a mai kamatdöntésről. Ahogy beszámoltunk róla, a keddi ülésén sem változtatott a monetáris kondíciókon a monetáris tanács, így továbbra is 6,5 százalékos az alapkamat.

LUS_620A0149 minősített vállalati hitel Varga Mihály jegybankelnök Magyar Nemzeti Bank, MNB
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

