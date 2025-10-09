Deviza
minimálbér
munkaadók
szakszervezetek

Minimálbér-emelés: ezt lépi a kormány – a miniszter elárulta, mi az, amin biztos nem változtatnak

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormányülésen volt szó a minimálbér emelésről is, miután a munkáltatók újratárgyalnák a tavalyi megállapodást.
Andor Attila
2025.10.09., 11:14
Fotó: shutterstock(Képünk illusztráció)

Egyelőre kivár a kormány, azaz az elmúlt évek gyakorlata változatlan, van egy célja a kormánynak, ha a munkaadók és munkavállalók megegyeznek, akkor a kormány ezt a megállapodást elfogadja- fogalmazott Gulyás a kormányinfón. 

minimálbér
Egyelőre nem szól be a minimálbér kérdésébe a kormány / Fotó: PeopleImages / shutterstock(Képünk illusztráció)

Gulyás Gergely szavai egybecsengenek a nemrég a miniszterelnök által hangsúlyozottakkal. Orbán Viktor azt mondta 

Hasamra üthetnék, és mondhatnék egy számot, de az tönkretenné a gazdaságot.

A kormányfő mindenképpen szeretné, ha a vállalkozók és a szakszervezetek meg tudnának egyezni, ehhez pedig a kormány kész adócsökkentéssel hozzájárulni – ismételte meg az Economx-nek adott interjújában. 
A fizetéseket fő szabály szerint a piac határozza meg, a bonyolult eset, hogy mennyi lesz a minimálbér Magyarországon. A minimálbér ugyan egy piaci bér, ám a kormány be tud avatkozni. Ám ahhoz, hogy ezt meg tudják határozni, a három oldalnak, a kormánynak, a munkaadóknak és a szakszervezeteknek is meg kell tudniuk állapodni.
„A mi filozófiánk, és az én személyes filozófiám is az, hogy engedjük a piaci szereplőket megállapodni” – húzta alá, hozzátéve, 

ha a szakszervezetek és a vállalkozók meg tudnak állapodni, akkor a gazdaság is képes lesz teljesíteni, tehát nem erőltetnek rá olyat a gazdaságra, amit nem tudnak kitermelni.

Felgyorsulhatnak a tárgyalások

„Abban állapodtunk meg, hogy a következőt hetekben gyorsított ütemben fogunk tárgyalni a minimálbérről, lehetőség szerint november közepéig szeretnénk megállapodni” – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője, miután szerdán a kormány kétoldalú egyeztetéseket folytatott le a munkaadói és munkavállalói oldal képviselőivel.
A szakszervezeti konföderáció vezetője szerint az előző évek gyakorlatának megfelelően a következő körben már a vállalkozók és a szakszervezetek ülhetnek le egymással tárgyalni.

A munkavállalói oldal azon az egységes állásponton van, hogy van egy bérmegállapodás, ami kötelezi a feleket. Ettől függetlenül természetesen érdekeltek vagyunk a további egyeztetésekben – mondta Mészáros Melinda a tavalyi hároméves minimálbér-megállapodásról, ugyanakkor hozzátette, 

a garantált bérminimum esetében mindenképpen két számjegyű emelést szeretnének kiharcolni 2026-ban.

Ezért viszonylag rövid időn belül, ha nem a jövő héten, akkor azt követően kerülhet sor a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívására, ahol mind a három szereplő jelen lehet.

Az idei, vártnál lassabb gazdasági növekedés és a megváltozott makropálya miatt láthatóan a munkáltatói oldal befeszült. 

Annak ellenére, hogy tavaly három évre megállapodtak, a 2026-ra szóló 13 százalékos minimálbér-megállapodás helyett már kisebb emelésben gondolkodnak. Ezt egyébként a tavalyi bérmegállapodásból is fakad, ami lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben eltérjenek a megállapodástól. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezett, és erre épült maga a bérmegállapodás is.

Ehhez képest idén 4,7 százalékos inflációt és 0,6 százalékos növekedést vár a jegybank a legutóbbi inflációs jelentésében, így a makrogazdasági mutatókban az eltérés 1,4 százalékos lehet, tehát nemcsak gazdaságilag, hanem jogilag is újra kell tárgyalni a megállapodást. Összességében Mészáros Melinda úgy látja, hogy a garantált bérminimumról lehetnek nagyobb viták. 

 

