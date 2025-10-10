Deviza
Magyarország egyik legnagyobb építkezése: robbant a botrány, százmilliárdok mennek a semmibe? Kiderült az igazság, teljes a tévedés – megszólalt LázárJános minisztériuma

A mohácsi Duna-híd építéstől hangos a sajtó, miután több lap a várható forgalmi adatok és a költségek aránytalanságáról cikkezett. A megjelent állításokra most részletesen reagált Lázár János minisztériuma és alapos cáfolatot adott a kritikákra. Külön kiemelték, hogy a beruházás kulcsszerepet kap a szerb és nyugat-európai teherforgalom átterelésében. Külön érdekesség, hogy kritikusok valamilyen okból a mohácsi Duna-híd kivitelezését egy kínai híddal állították szembe, de teljesen fals információk alapján.
VG
2025.10.10., 12:12
Fotó: Pávkovics Gábor / Facebook

A napokban több ajtótermék is beszámolt arról, hogy a nettó 306 milliárd forintból épül mohácsi Duna-hídon mindössze napi 600 autó fog átkelni a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint. A hírre egy lakossági fórumon reagált Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint a Világgazdaság megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) is részletes tájékoztatást adott. Ezekből kiderül, hogy az említett cikkek több ponton elavult vagy pontatlan adatokra hivatkoznak.

mohácsi Duna-híd
Mohácsi Duna-híd: robbant a botrány, de most kiderült az igazság / Fotó: Hargitai János / Facebook

Nem kerül 306 milliárd forintba egy híd

Lázár János Siklóson kérdésre válaszolva elmondta, hogy a híd nem öncélú beruházás, hanem kulcsfontosságú része a magyar–szerb–nyugat-európai teherforgalmi útvonalnak. A cél, hogy a jelenlegi egyetlen röszkei határátkelőt három részre osszák (Röszke, Kelebia, Hercegszántó), és így a szerb forgalom Mohácson keresztül, az M6-os autópályán juthasson Nyugat-Európába. Ez szerinte komoly logisztikai és gazdasági előnyt hoz majd Bajának, Mohácsnak és az egész térségnek.

A miniszter kiemelte, hogy 

a Mohácsi híd jelenlegi nettó 306 milliárd forintos költsége magában foglalja a rávezető és a további útvonalak építését is, tehát nemcsak magát a hídszerkezetet, ahogy többen megírták.

A szerződést ő maga írta alá, és kijelentette, hogy a Duna Aszfalt profitmarzsa legfeljebb 10 százalék, ami szerinte elfogadható és nyilvánosan is ellenőrizhető. Lázár hangsúlyozta, hogy célja a magyar építőipar és vállalkozások erősítése, mert a ’90-es években a külföldi cégek „kirabolták” az országot. Azt mondta, magyar politikusként kötelessége, hogy amennyire lehet, magyar cégek építsenek utakat, hidakat, és a profit az országban maradjon.

Védelmébe vette a céget és vezetőjét, Szíjj Lászlót, mondván: ők képesek felvenni a versenyt a külföldi építőipari óriásokkal (Strabag, Swietelsky, Colas), és a megtermelt nyereséget magyar projektekbe fektetik vissza, például az M1-es autópálya nyolcsávosításába.

A KSH adatai szerint 2015-ben Magyarországon regisztrált gépjárművek száma 3 886 341, ami 2024-ben 5 198 678 darabra nőtt – ez egy 33,8 százalékos növekedés, és akkor a 2025-ös adatokat még nem is tudjuk. Ez már önmagában befolyásolja a mohácsi Duna-hídon áthaladó forgalom nagyságát.

A nettó 306 milliárd forintos költség magában foglalja a rávezető és a további útvonalak építését is / Fotó: Hargitai János / Facebook

Felesleges és félrevezető egy tíz éves tanulmányra hivatkozni

Az ÉKM a Világgazdaságnak tételesen is kifejtette, mi a mohácsi Duna-híd jelentősége. Először is leszögezte, hogy a dél-alföldi térséget érintő fejlesztéseknek köszönhetően mára már olyannyira megváltoztak és elavultak azok a megvalósíthatósági várható forgalmi, melyekre több sajtóorgánum is hivatkozott, hogy teljesen felesleges érdemben elemezni őket – pláne hivatkozni rájuk. Az időközben elavult, tízéves tanulmány nem számolt a térségben már zajló vagy előkészítés alatt álló olyan közúti fejlesztésekkel, mint például

  • a Hercegszántó-Backi Breg (Béreg) közúti határátkelő fejlesztése, melyhez kapcsolódik az 51. számú főút Baja déli elkerülő–országhatár közötti szakaszának 2×2 sávossá fejlesztése, 
  • valamint a bajai déli elkerülő út megvalósítása, 
  • vagy a Csátaljától Bácsbokod irányába az 51. és 55. számú főutak közötti szakaszon történő fejlesztés, 
  • valamint  a szerb oldalon az ún. Vajdaság mosolya elnevezésű gyorsforgalmi út megvalósítása.

Ugyanez a 2015-ös tanulmány nem számolt olyan, országos léptékű hálózatfejlesztési elemekkel, melyek a következő 6-7 évben már érdemben elősegítik majd a Balkán irányú forgalom átrendeződését. Ilyen az M200 gyorsforgalmi út M1-Székesfehérvár-Dunaújváros-Kecskemét nyomvonalú megvalósítása, mely mind menetidőben, mind kilométerben kedvezőbb opciót jelenthet majd nemcsak az áru-, de a személyforgalom számára is. Hálózatfejlesztési szempontból tehát 

a mohácsi Duna-híd köti majd össze 2x2 sávon a most még épülő, Vajdaság mosolya szerbiai gyorsforgalmi utat a magyar M6 autópályával, mely révén a balkáni kamionforgalom – de akár a személyforgalom – jelentős része majd a mohácsi Duna-híd felé terelődik. 

A Balkán felé közlekedő teherforgalom jelentős része már az M0-ról, vagy a 2030-as évek elejére megvalósuló M200 gyorsforgalmi út révén  az M1-ről is átvezethető lesz az M6 autópálya irányába. A Vajdaság mosolya elnevezésű gyorsforgalmi út a tervek szerint félkör alakban szeli majd át Szerbia északi, vajdasági részét. Az út Nagykikindánál a szerb-román határtól indul, majd Újvidéktől északnyugatra haladva Zombor után, Béregnél éri el a magyar határt, pontosabban a közeljövőben komplex fejlesztéssel bővülő hercegszántói határátkelőhelyet. Ezen összeköttetés révén a Balkán kamionforgalmának jelentős része a túlzsúfolt M5-ös autópálya helyett az M6-os autópályát használva juthat majd el Nyugat-Európába.

Mindamellett a térségi szempontok és célok is indokolják a híd megépítését: Mohács városának közel 120 éve célja egy híd megépítése, mellyel javítanak a város kedvezőtlen közúthálózati adottságain – a komp kiszámíthatósága teljesen változó, mert függ a folyó sodrásától és az adott időjárástól. Mohács, és a térségében lakó több tízezer ember számára a beruházás településfejlesztési és gazdaságfejlesztési szempontból kiemelten fontos, mivel végre összekötésre kerülhet a város például a közigazgatásilag hozzá tartozó, de a Duna által elválasztott Újmoháccsal vagy éppen Sárháttal.

Jelenleg ugyanis így lehet átkelni a folyón Mohácsnál:

 

Egy teljesen másmilyen kínai hidat hasonlítanak össze a mohácsi Duna-híddal

Amikor Siklóson Lázár Jánost kérdezték az épülő mohácsi Duna-híddal kapcsolatban, akkor szóba került a  délnyugat-kínai Kujcsou tartományban épült Huajiang Grand Canyon híd, mely 625 méterrel emelkedik a folyó fölé, ezzel új mércét állít a mérnöki teljesítményben. A kérdező arra volt kíváncsi, miként lehetséges, hogy míg a csaknem 3 kilométer hosszú és több mint 600 méter magas kínai híd átszámítva mintegy 100 milliárd forintból épült fel, a mohácsi Duna-híd költsége ennek csaknem a háromszorosa.

Korábban már elhangzott a kulcsinformáció, hogy Mohácson nem csak a híd kerül nettó 306 milliárd forintba, hanem a hozzá tartozó úthálózat is. A kínai sajtóból rendelkezésre álló adatok alapján 

a 2,1-2,2 milliárd jüanos (99,83 milliárd forint) összeg csak a híd költségére vonatkozik, nem a teljes gyorsforgalmi útszakasz ára – annak a teljes költsége 24,3 milliárd jüan (1 155 milliárd forint).

A Huajiang-híd ugyan első pillantásra olcsóbbnak tűnhet a készülő mohácsi Duna-hídnál, de a két beruházás teljesen eltérő műszaki, földtani és környezeti feltételek között valósul meg. A kínai szerkezet egy több száz méter mély, sziklás hegykanyon felett ível át, ezért a költségek főként a függesztett acélszerkezetre, a toronyszerkezetekre és a nagy szilárdságú főkábelekre koncentrálódnak. A híd két végét stabil, szilárd hegyoldalba lehetett rögzíteni, ami viszonylag olcsóbb és egyszerűbb alapozást tett lehetővé, miközben a látványos méretű szerkezetet gyakorlatilag teljes egészében előregyártott elemekből szerelték össze.

Ezzel szemben a mohácsi Duna-híd értelemszerűen folyóvízi környezetben épül, ahol az egyik legnagyobb költségtétel a víz alatti alapozás és cölöpözés, illetve az, hogy a szerkezetet árvízálló, hajózható meder fölé kell emelni, miközben biztosítani kell a Duna mindkét partján a felhajtók, csomópontok, közúti és vasúti kapcsolatok kiépítését is. A folyómeder instabil talaja, a vízszint-ingadozás és a környezetvédelmi előírások tovább növelik az építés költségét.

  • Ameddig a Huajiang-hídnál a legnagyobb kihívás a magasság és a szerelés biztonsága volt, 
  • addig a mohácsi projekt esetében a vízépítési, alapozási és infrastrukturális munkák jelentik a fő terhet. 

Ezért a két beruházás közvetlen ár-összevetése félrevezető: az egyik egy hegyi völgyátkelő, a másik egy folyami, regionális közlekedési csomópont – vagyis más mérnöki világ, más költségszerkezet. Arról nem is beszélve, hogy a világ legnagyobb munkaerőpiacát és építőanyag-készletét magáénak tudó Kína fajlagos beruházási költséget teljesen értelmetlen összevetni egy tízmilliós európai országéval. 

