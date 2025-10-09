Deviza
EUR/HUF391.54 +0.04% USD/HUF336.93 +0.1% GBP/HUF450.45 -0.14% CHF/HUF419.82 0% PLN/HUF91.96 -0.04% RON/HUF76.88 +0.01% CZK/HUF16.07 +0% EUR/HUF391.54 +0.04% USD/HUF336.93 +0.1% GBP/HUF450.45 -0.14% CHF/HUF419.82 0% PLN/HUF91.96 -0.04% RON/HUF76.88 +0.01% CZK/HUF16.07 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Világi Oszkár
vezérigazgató
távozás
Mol-csoport
Slovnaft

Váratlan bejelentés: húsz év után távozna a Mol csoport kulcsembere – pontosan elmagyarázta, miért döntött így

Világi Oszkár teljesen elhagyná a Slovnaftot, a Mol csoport szlovák cégét. A társaság legfelsőbb vezetésében is szerepet vállaló üzletember 62 évesen szeretne visszafogottabb tempóban dolgozni.
VG
2025.10.09, 07:41
Frissítve: 2025.10.09, 07:56

A legbefolyásosabb szlovákiai magyar, Világi Oszkár, aki 22 éve irányítja a Slovnaftot, 2006-tól vezérigazgatóként, először beszélt nyilvánosan a távozás lehetőségéről. Világi hosszú évek óta nemcsak a vállalat vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke, hanem a magyar anyavállalat, a Mol vezetésében is szerepet vállal – írta a Napunk.

20190807-10-tum, világi oszkár, munka, mol, janaf,
Világi Oszkár a Mol csoport vezetésében is közreműködő üzletember 62 évesen már szeretne visszavenni a munkatempóból / Fotó: Tumbász Hédi

Forbes magazinnak Világi elmondta, hogy 62 évesen szeretne lassítani, és inkább saját vállalkozásaira összpontosítana az élelmiszeripar, a logisztika és az ingatlanpiac területén. Ezek a cégek évente mintegy kétmilliárd eurós forgalmat generálnak és több ezer embernek adnak munkát.

A vezérigazgató teljesen elhagyná a Slovnaftot. 

A Molban, amelyben 0,04 százalékos részesedése van, szeretne maradni valamilyen formában: fokozatosan átadja jelenlegi feladatainak egy részét és a csoport stratégiai irányítását, majd inkább a hosszú távú döntésekre kíván összpontosítani.

Világi elmondta, hogy a finomító teljes mértékben két év múlva lesz képes átállni a nem orosz eredetű kőolaj feldolgozására. A technológiai módosítások már elkészültek, de a vállalatnak még finomhangolnia kell a működési folyamatokat, hogy elkerülje a veszteséget. Tavaly a finomító olajfelhasználásának mintegy 30 százalékát tette ki a nem orosz kőolaj.

Mol és Janaf a pácban

Ahogy arról beszámoltunk, legalább két stabil, nagy teljesítményű vezetéknek kell biztosítani a folyamatos kőolajellátást Magyarországra. A tárgyalások során a Mol hangsúlyozta a kiszámítható, versenyképes szolgáltatások jelentőségét.

A magyar olajtársaság kiemelte, hogy a finomítók és a régió ellátásbiztonsága miatt a felelősség az övék, ezért a piaci feltételek kiszámíthatóságát és a versenyképes szolgáltatást alapvetőnek tartják. Hozzátették, hogy mindig az átlátható, piaci alapú árazás mellett álltak ki.

A Mol javaslatot tett arra is, hogy a Janaf vizsgálja meg a nyugat-európai energiavállalatok tulajdonosi struktúráit, ahol a kőolajat felhasználók részvétele biztosítja a méltányos árakat és a folyamatos rendelkezésre állást.

Végül a magyar olajtársaság világossá tette: a régió biztonságos kőolajellátásához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon működő kőolajvezetékre van szükség, így havária esetén is garantálható a folyamatos ellátás.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu