Vita az Adria-kőolajvezeték felett: ismét tárgyalóasztalhoz ült a Mol és a Janaf – új alapokra kerülhet a kereskedelem

A Mol konstruktív tárgyalást folytatott a horvát Janaf vezetésével, hogy felmérjék: az Adria-vezetéken minden nap biztosítható-e elegendő kőolaj. A magyar olajtársaság nyitott a külső szakértők bevonására, és hangsúlyozta a kiszámítható, piaci alapú együttműködés fontosságát.
A vállalat szerdai közleménye szerint a horvát kőolajszállítóval folytatott megbeszélés célja egyértelmű volt: ellenőrizni, hogy az Adria-vezetéken az év minden napján biztosítható-e a szükséges kőolajmennyiség. A Mol jelezte, hogy a horvátországi tesztekhez minden támogatást megad, és szükség esetén külsős szakértők bevonását is támogatja.
A magyar olajtársaság kiemelte, hogy a finomítók és a régió ellátásbiztonsága miatt a felelősség az övék, ezért a piaci feltételek kiszámíthatóságát és a versenyképes szolgáltatást alapvetőnek tartják. Hozzátették, hogy mindig az átlátható, piaci alapú árazás mellett álltak ki.
A Mol javaslatot tett arra is, hogy a Janaf vizsgálja meg a nyugat-európai energiavállalatok tulajdonosi struktúráit, ahol a kőolajat felhasználók részvétele biztosítja a méltányos árakat és a folyamatos rendelkezésre állást.
Végül a magyar olajtársaság világossá tette: a régió biztonságos kőolajellátásához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon működő kőolajvezetékre van szükség, így havária esetén is garantálható a folyamatos ellátás.
Az Adria próbája az olajszállítás: folyik a számháború - műszaki és politikai érvek vihara övezi a Barátságtól való függetlenedést
A Mol több érvet is felhozott az ellen, hogy Magyarország és Szlovákia kizárólag az Adria-vezetékre alapozza kőolajellátását. Ám az ismerteken felül további kockázatok is felmerülhetnek, ha e két ország kizárólag az Adria-vezeték használatára kíván támaszkodni. A Világgazdaság sorra vette ezeket, és azokat is, amelyek az Adrián keresztüli szállítás mellett szólnak. Cikkünket frissítettük a Mol nyilatkozatával.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.