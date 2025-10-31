Felfedte a Mol igazgatója, mennyivel drágulna az üzemanyag orosz olaj nélkül – kiderült, miért kellenek az átalakítások
Nem tart még ott a Mol százhalombattai finomítójában kitört tűz vizsgálata, hogy meg lehessen nevezni az okokat, de a történések nem indokolnak áremelést – mondta Bacsa György, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatója.
A felső vezető szerint a Mol a tűzeset ellenére igyekszik minden kötelezettségét teljesíteni, amihez a cégcsoport többi finomítóját vagy épp harmadik féltől való vásárlásokat is felhasznál. A benzinkutakon az árak azonban nem a százhalombattai tűz, hanem a globális folyamatok miatt emelkedtek, a Mol ugyanis árazásában a nemzetközi jegyzésárakat követi.
A 24.hu podcastjében megszólaló vezető szerint a térségben vannak ugyan ellátásbiztonsági problémák, de ezek elsősorban nem Magyarországot érintik, hanem Ukrajnát vagy Szerbiát, mely országokat a Mol is kiemelt hangsúllyal kezel. Bacsa György szerint a Mol felé nem érkezett az ukrajnai szállítások visszafogására irányuló politikai kérés.
A Mol nem képes holnap leválni az orosz olajról
Kérdés, hogy az olajtársaság holnap képes lenne-e átállni nem orosz olaj feldolgozására, ez ugyanis a kapacitás 20-30 százalékos csökkenését hozná maga után. Az átálláshoz új üzemekre, keverőegységekre lenne szükség, de emellett logisztikai problémák is felmerülhetnek. A Janaf és a Mol vitája kapcsán Bacsa György azt emelte ki, hogy a magyar olajtársaság sérelmezte a horvát vezetékes társaság árképzését, miután az a háború kitörése után négyszeresére emelte az árait.
Az Adria-vezetékről szóló vita valójában három vita, egy politikai, egy kereskedelmi és egy technika vita együttesen.
Bacsa szerint nem jelenthető ki, hogy a vezeték képes teljes kapacitáson tartósan üzemelni, a szükséges vizsgálatok eredménye is csak később érkezhet meg a horvát oldalról. Azonban a Mol nem szeretne egyoldalú függésbe kerülni, ami nem egyedi, hiszen más országokban is hasonlóan gondolkoznak az olajtársaságok. Példaként hozta fel a szerb NIS-t, melyet jelenleg csak a Janaf vezetéke képes ellátni, ezért akarnak létrehozni szerb–magyar határkeresztező vezetéket is.
Az orosz olajról való leválásban az is gondot okozhat, hogy lehet-e más forrásból olajat venni, a Mol a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger térségében épít kapcsolatokat, és ezekben a térségekben saját termelése is van, de együttműködik például azeri vagy török olajtársaságokkal is. Az amerikai olaj felhasználása a szállítási költségek miatt sem reális, és az amerikai olaj típusa miatt sem.
Az EU érti a magyar és szlovák helyzetet, de kérdés, mennyire veszi figyelembe
Bacsa György elmondta azt is, hogy nemrég beszélt Dan Jörgensennel, az Európai Bizottság energiaügyi biztosával is, akivel a kőolajellátás diverzifikálásáról és a Mol és a Janaf vitájáról is beszéltek. Az EU-nak ma számos prioritást kell mérlegelnie, a klímapolitikától az Ukrajnával való szolidaritáson át a versenyképességig, ami óriási feladat és bár valószínűleg értik Magyarország és Szlovákia problémáját, kérdés, hogy azt mennyire veszik figyelembe. Bár az irányokkal a Mol egyet tud érteni, a konkrét lépésekkel már nem mindig.
Az orosz olaj leváltására visszatérve Bacsa György elmondta, hogy erre a Mol 2027 végére lehet képes kapacitásveszteség nélkül, amire szükség is van, hiszen az előrejelzésekkel szemben nem látszik, hogy a fogyasztás csökkenne, sőt, egyes területeken az még nő is.
A Lukoil nélkül is meg tudja oldani a beszerzést a Mol
A legújabb amerikai szankciókra kitérve elmondta, hogy a Mol számára a Lukoil elleni intézkedések lehetnek hátrányosak, ezek a beszerzési oldalon érinthetik az olajtársaságot. Azzal kapcsolatban nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, hogy Orbán Viktor amerikai útján változhat-e ez a helyzet, de jelezte, hogy a Mol a Lukoil nélkül is meg tudja oldani az ellátást, mert akkor más cégektől vásárolnának olajat.
Arra a kérdésre, hogy mennyibe kerülni a benzin, ha nem vásárolhatna több orosz olajat Magyarország, a Mol- vezető elmondta, hogy a drágulást százalékosan érdemes nézni és akár 30-40 százalék is lehet az, ám ez rengeteg mindentől függ. A hosszú távú szerződés nyújtotta diszkontot a szpot piacon csak felárral lehetne pótolni, miközben a szállítási és feldolgozási költség is magasabb lehet, idő kell az új együttműködések kialakítására.
A Lukoil külföldi eszközeinek kényszerű eladása kapcsán azt is jelezte, hogy azok között vannak olyan elemek, amik a Mol számára is érdekesek lehetnek,
amennyiben azoktól megválna az orosz cég, vagy a várható új tulajdonos, a Gunvor. Azonban a helyzetet figyelembe véve ez nem hagyományos m&a ügylet, hanem ad-hoc döntés lehet.
A Mol tervezett átalakítása szerinte növeli a hatékonyságot és az átláthatóságot vagy a számon kérhetőséget, de részben a cég már jelenleg is hasonló alapon működik, most csak ennek a jogi kereteit teremtették meg. Ez mondjuk 120 éves időtávon akár vegyesvállalatok létrehozását, akár üzletágak értékesítését is segítheti.