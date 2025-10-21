Tűz a százhalombattai kőolajfinomítóban: a polgármester új információkat közölt kedd reggel a rendkívüli helyzetről – ezt tudjuk most a kigyulladt Mol-üzemről

Kedd hajnalban Százhalombatta polgármestere Facebook posztban közölte a lakossággal, hogy továbbra is tűzoltás zajlik a Mol kőolajfinomító területén.

A százhalombattai Mol-üzemben a katasztrófavédők küzdenek a lángokkal / Fotó: AFP

Tűz a százhalombattai finomítóban: megszólt a polgármester

Az este folyamán keletkezett tűzről már hírt adott a katasztrófavédelem, ám ők még nem nevesítették a Mol üzemét. Annyit jelentettek, hogy Százhalombattán

az Olajmunkás úton gyulladt ki egy vegyi alapanyag-feldolgozó üzem.

A hétfő esti hírfolyamban egyértelműen a százhalombattai finomító, vagyis a Mol tulajdonában álló Dunai Finomítót jelölték meg, mint amely kigyulladt.

Tudomásunk szerint a tűz oltása jelenleg is folyamatban van. A szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Önkormányzatunk munkatársai ügyeletben dolgoznak, és folyamatosan figyelik az eseményeket. A lakosságnak nincs teendője

– írta kedd kora reggel a Facebook-oldalán Százhalombatta polgármestere. Vagyis a lángokat nem sikerült eloltani az éjjel.

Oltás habbal és vízágyúkkal

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ercsi önkormányzata is nyilatkozott. Elmondták, hogy a tüzet lokalizálták, körbe zárták, és az oltási munkálatokat megkezdték még az esete folyamán.

A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet. Szemtanúk arról számoltak be az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről is látszanak a lángok, és füst gomolyog.

A Bors egyik helyi olvasója szerint felrobbant a Mol egyik üzeme.

"Vörös az ég a lángoktól" – tette hozzá. A közösségi médiában több videó is megjelent a tűzről, legalábbis ezek a bejegyzek azt állítják, hogy a felvételek Százhalombattán készültek.

Mol: kigyulladt Magyarország legnagyobb kőolajfinomítója

Az esethez

érdi,

törökbálinti,

fővárosi,

szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat,

a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot,

valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.

Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet – erősítette meg az olajtársaság hétfő éjszaka az MTI érdeklődésére. Közleményükben azt írták: hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. Kiemelték, hogy személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.