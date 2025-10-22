Bejelentették az első döntést az üzemanyag áráról a százhalombattai olajfinomító kigyulladása után: így drágulhat a tankolás október 23-tól

Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára Magyarországon. A benzinért és a gázolajért is két-két forinttal kell majd többet fizetniük a kutaknak, azonban ez a változás nem köthető a százhalombattai Mol-üzemben történt tűzesethez.

Nem káprázat: az üzemanyagok ára valóban emelkedni fog a kutakon október 23-tól, amely összefügg a százhalombattai Mol-üzem tűzesetével. / Fotó: Takács József

A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal — közölte a Holtankoljak. A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 576 Ft/liter;

Gázolaj: 579 Ft/liter

Összefüggésben a százhalombattai Mol-üzem tűzesetével

Ahogy korábban megírtuk, nem zárható ki, hogy a következő hetekben ismét emelkedni fognak az üzemanyagárak. A Világgazdaság kérdésére Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója, miután hétfő éjjel tűz ütött ki a százhalombattai Mol-üzem területén.

A prognózis nagyon korai, az olajtársaság egyelőre azt közölte, hogy a belpiac kiszolgálására koncentrál és vizsgálja a stratégiai készletek felhasználását.

Amíg nem mérik fel a kárt, csak egyetlen dolog biztos: Magyarország üzemanyag-ellátása nincs veszélyben. Jó hír, hogy az olajfinomító újraindítása megkezdődött.

Minden geopolitikai konfliktus vagy háborús kockázat, amely az energiaárak emelkedését váltja ki, és ilyenből az utóbbi években rengeteg volt, az egyértelműen hátrányos Magyarország számára.

2022-ben ezt szenvedte meg látványosan a magyar gazdaság, amikor olaj, a gáz vagy a villamos energia árának emelkedése is begyűrűzött, ami aztán az inflációban, majd az emelkedő kamatköltségekben is megjelent. Az energiaárak emelkedése mintegy 4000 milliárdot vett ki a magyar gazdaságból, tehát ennyivel kevesebbet tudott költeni az állam jóléti intézkedésere vagy beruházásokra.

A budapesti békecsúcs piaci reményeket is hozott

A budapesti békecsúcs hírére a piacok is azonnal reagáltak. A devizapiacon a forint azonnal erősödni kezdett, a dollárral szemben 333 alá, az euróval szemben pedig 390 alá is benézett rövid időre.

A nyersanyagpiacon az olaj árát mozgatta meg a bejelentés.

Az európai piacon mérvadó Brent ára a délutáni 62 dollár fölötti szintről estére 61 dollár alá, ezzel öt hónapos mélypontjára süllyedt.