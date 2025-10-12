Munkácsy Mihály Ecce Homoja a Kieselbach aukción

Frank Frigyes, Vaszary János, Járitz Józsa múzeumi rangú képei és a jól ismert klasszikus és modern mesterek mellett a galéria visszafogottan, de bevállal kisebb ismertségű, felfedezésre váró alkotókat is, mintegy stratégiai lépésként, hogy új értékvonalakat mutasson be a piacon. A tételek között gyakori a grafika, szitanyomat, illetve nemcsak festmények, hanem modern technikák is jelen vannak, ezzel a befektetési diverzifikálás lehetősége is adott.

Munkácsy Mihály: Ecce homo - Fotó Kieselbach Galéria

Az aukció fő attrakciója Munkácsy Mihány Ecce Homo című, hatalmas méretű híres festménye, melynek becsértéke 280-380 millió forint. A kép legismertebb tulajdonosa Latabár Kálmán volt. A „nagy dobás” a Munkácsy-tétel: ha sikerül elérni vagy megközelíteni a becsérték felső határát, az óriási presztízs lehet a galériának és erős piaci visszhangot is kaphat.

Czene Béla - Balaton / Fotó: Kieselbach Galéria

Czene Béla balatoni tájképe remekül adja vissza a tavon megcsillanó fényeket.

A kép 1 millió forintról indul, 1,4 és 1,8 millió forint közti becsértéket kapott, de valószínűleg nagy licitharc lesz érte rögtön az aukció elején és a becsértéket meghaladó leütési ár sem lenne meglepetés.

Czene Béla az elmúlt évek újonna felfedezett aukciós sztárja, a hatvanas-hetvenes évek világát tükröző enteriőrjei, aktképei és városképei rendre magas árakat érnek el, most is több ilyen szerepel a kínálatban. Ez a temperaképe azonban 1942-ben született Badacsonytomajon, egy ösztöndíj keretében. Az 1937-ben indított Balatoni Művésztelep egy kísérlet volt Nagybánya pótlására, 1942-ig összesen közel ötvenen dolgoztak itt. A Nemzeti Szalon 1943 májusi, A festői Balaton címet viselő kiállításán szerepelt a most aukcióra kerülő „Szikrázó fények a Balatonon” kép, amnely azóta nem szerepelt a nyilvánosság előtt.

Egry Józsefnek szinte melléknevévé vált a ‘Balaton festője’ kifejezés, most egy 1929-es, a tavat és egy vitorlást ábrázoló képe indul 13 millió forintos kikiáltási áron, 26-48 millió forintos becsértékkel. A kép egykor Radnai Béla gyűjteményét gazdagította és többször kiállított, reprodukált darab.

S ha már Balaton, még egy képet érdemes kiemelni a témában az anyagból, Csók istván harmincas évekbeli Balaton képe 4,4 millió forinon kezd, 5,5 és 7,5 milliós becsértékes sávval.