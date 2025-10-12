Munkácsy Mihály Ecce Homoja a Kieselbach aukción

Frank Frigyes, Vaszary János, Járitz Józsa múzeumi rangú képei és a jól ismert klasszikus és modern mesterek mellett a galéria visszafogottan, de bevállal kisebb ismertségű, felfedezésre váró alkotókat is, mintegy stratégiai lépésként, hogy új értékvonalakat mutasson be a piacon. A tételek között gyakori a grafika, szitanyomat, illetve nemcsak festmények, hanem modern technikák is jelen vannak, ezzel a befektetési diverzifikálás lehetősége is adott.
Az aukció fő attrakciója Munkácsy Mihány Ecce Homo című, hatalmas méretű híres festménye, melynek becsértéke 280-380 millió forint. A kép legismertebb tulajdonosa Latabár Kálmán volt. A „nagy dobás” a Munkácsy-tétel: ha sikerül elérni vagy megközelíteni a becsérték felső határát, az óriási presztízs lehet a galériának és erős piaci visszhangot is kaphat.
Czene Béla balatoni tájképe remekül adja vissza a tavon megcsillanó fényeket.
A kép 1 millió forintról indul, 1,4 és 1,8 millió forint közti becsértéket kapott, de valószínűleg nagy licitharc lesz érte rögtön az aukció elején és a becsértéket meghaladó leütési ár sem lenne meglepetés.
Czene Béla az elmúlt évek újonna felfedezett aukciós sztárja, a hatvanas-hetvenes évek világát tükröző enteriőrjei, aktképei és városképei rendre magas árakat érnek el, most is több ilyen szerepel a kínálatban. Ez a temperaképe azonban 1942-ben született Badacsonytomajon, egy ösztöndíj keretében. Az 1937-ben indított Balatoni Művésztelep egy kísérlet volt Nagybánya pótlására, 1942-ig összesen közel ötvenen dolgoztak itt. A Nemzeti Szalon 1943 májusi, A festői Balaton címet viselő kiállításán szerepelt a most aukcióra kerülő „Szikrázó fények a Balatonon” kép, amnely azóta nem szerepelt a nyilvánosság előtt.
Egry Józsefnek szinte melléknevévé vált a ‘Balaton festője’ kifejezés, most egy 1929-es, a tavat és egy vitorlást ábrázoló képe indul 13 millió forintos kikiáltási áron, 26-48 millió forintos becsértékkel. A kép egykor Radnai Béla gyűjteményét gazdagította és többször kiállított, reprodukált darab.
S ha már Balaton, még egy képet érdemes kiemelni a témában az anyagból, Csók istván harmincas évekbeli Balaton képe 4,4 millió forinon kezd, 5,5 és 7,5 milliós becsértékes sávval.
A legmagasabb sávban Frank Frigyes Gare St. Lazare képe a párizsi pályaudvarról 18 millió forintról indul, 34 és 60 milliós becsértékkel. A kép vakrámáján kézzel írt kiállítási cédula található, „Genfi magyar kiállítás 1929. » Parisban» Ára P. 1200.– Frank Frigyes festménye. Lakik: Budapest V. Pannónia ucca 12B.” és több kiállítási cetli köztük a Nemzeti Szalon kiállítási raglapja az 1929-es genfi kiállításhoz, valamint a velencei biennálé kiállítási raglapjának töredéke.
A becsértékek sok esetben széles sávban mozognak, ami azt jelzi, hogy a jelenlegi magyar műtárgypiacon a műkatalogizálás és ármegállapítás jelentős kihívással jár.
Amikor rekordárak születnek, azok nem feltétlenül az abszolút nagy művekhez kötődnek, sokszor közepes méretű, de művészettörténeti vagy ritkasági értékkel bíró alkotások emelkednek ki.
Gedő Ilka, a kevsébé ismert, de annál fontosabb életművet ránk hagyott festőnő 1971-es Kék hátterű rózsakert című munkája egy ilyen titkos favorit lehet, 4,4 millió forint a kezdő ára. Gedő Ilkától a világ nagy múzeumai őriznek műveket, köztük az Albertina, vagy a New Yorki Metropolitan Múzeum.
Vaszary János Olasz Riviéra (Liguriai tengerparton) című képe 1937-ből, amely felülnézetből ábrázolja a tengerpartot egy szálloda ablakából vagy a sétányról, kétségtelenül az árverés sztártétele, kikiáltási ára ennek megfelelően 70 millió forint, becsértéke 85-140 millió, s ez az a kép, ami biztos értékőrző, főmű. Vaszaryt méltán nevezik a Riviéra festőjének, de a Balatont is hitelesen adta vissza. Siófoki kikötő vitorlásokkal című 1925-ös képe 22 millió forinton kezd és 28-36 milliós becsértéket kapott.
Járitz Józsa 1929 -ben még éppen Párizsban él, a festés mellett tánctanárként is dolgozott, és rendszeresen kiállított a Függetlenek Szalonja kiállításain, csak 1930-ban jön haza és alapítója lesz a Képzőművésznők Új Csoportjának. A most aukcióra kerülő Modell című festménye a hazai Art Deco szép példája. A sokáig lappangó festmény 6,5 millió forintról indul, becsértéke 8,5 és 12 millió forint közt mozog, de ez az a kép, ami befektetésként is működhet. Az Art Deco műfajában egyébként most széles a kínálat az árverési anyagban.
Czóbel Bélától is egy párizsi ülő aktot árvereznek, 14 millió forintos kikiáltási áron, 18-26 millió forintos becsértékkel. Barcsay Jenő 1920-as évekbeli csendélete, egy kubista mesterdarab, 34 millió forintos kikiálátsi árat kapott, 40-60 millió forintos becsérték mellett.
A kortársak közül a legutóbbi Velencei Biennálés művész, Nemes Márton Layers című, korai, 2013-as munkája hozzáférhető, 2,8 millióról indul, 3,4-4,6 millió forintos becsértéke is vonzó.
