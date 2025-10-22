Furcsa munkaerőpiaci trend rajzolódik ki a friss KSH-adatokból – reagált a minisztérium, ez áll a háttérben

2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki Magyarországon. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék volt – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatójából.

A munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt szeptemberben Magyarországon / Fotó: Nagy Béla

Egy hónappal ezelőtt, 2025. augusztusában a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 676 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 215 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt

Minimálisan csökkent a foglalkoztatottak száma

Az idei harmadik negyedévben, vagyis a 2025. július–szeptemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 679 ezer fő volt, 29 ezerrel kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezer fővel, 2 millió 470 ezer főre, míg a nők esetében 2 millió 209 ezer főre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 504 ezer fő dolgozott, mely 41 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 103 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,4 százalék volt.2 Ez az érték a férfiak esetében 78,8 százalékot, a nők körében pedig 71,9 százalékot mutatott.

Emelkedett a munkanélküliség

A 2025. július–szeptemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 221 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 120 ezer, a nőknél 101 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,6 százalék, a nők körében 4,4 százalékos értéket mutatott, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év július és szeptember közötti értékkel.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,2 hónap volt, a munkanélküliek 45,6 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,3 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. szeptember végén az egy évvel korábbihoz képest 3,6 százalékkal, 220 ezer főre mérséklődött.