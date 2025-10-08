Fontos prioritást nevezett meg Czomba Sándor – ez a kormány célja a munkapiacon

A kormányzat egyik legfontosabb prioritása, hogy mindenki, aki tud és akar, annak munkalehetőséget biztosítson – jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán Szegeden. Czomba Sándor a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) állásbörzéje és a Csongrád-Csanád vármegyei pályaválasztási napok megnyitóját megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az, hogy ez nem csak szlogen, látszik a 2010 óta a foglalkoztatás terén elért eredményeken és a számadatokon is.

Czomba Sándor szerint a kormány prioritása, hogy mindenki, aki tud és akar, az dolgozhasson a magyar munkaerőpiacon / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Az államtitkár kiemelte, hogy Csongrád-Csanád vármegyében 2010 óta 30 ezerrel növekedett a munkahelyek száma a versenyszférában, a bőven 8 százalékos munkanélküliség pedig 3 százalék alá csökkent. Hozzátette: a kormány célja, hogy a munkahelyek oda települjenek, ahol a munkáskéz rendelkezésre áll. Az elmúlt egy-két évben nagyon komoly beruházások érkeztek a térségbe, amelyek jókora kihívást jelentenek az egyetem és az oktatási, illetve szakképzőintézmények számára.

Czomba Sándor úgy véli: a középfokú oktatás feladata, hogy megakadályozza a munkanélküliség újraképződését, a felnőttképzésé pedig, hogy az életen át tartó tanulás lehetőségeit biztosítsa.

Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese elmondta, az intézmény félévente rendez állásbörzéket, a mostani az ötvenedik esemény, melyen összekapcsolják a munkaerőpiaci szereplőket és az egyetemistákat. Első ízben kapcsolták össze az egyetemi állásbörzét a pályaválasztási napokkal, így a látogatók – az általános iskolásoktól kezdve egészen a felnőttekig – teljes képet kaphatnak a képzési és munkaerőpiaci lehetőségekről. Az állásbörzét az SZTE karrierirodájának fejlesztőprogramjai előzték meg, melyeken a hallgatók felkészülhettek a munkaadókkal való találkozásra – közölte a professzor.

Mozgalmasan alakul a vármegye munkaerőpiaca

Salgó László Péter, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal főispánja kifejtette, az állásbörze és a pályaválasztási napok a régió legnagyobb munkaerőpiaci rendezvénye. A főispán az élethosszig tartó tanulás fontosságáról szólva hangsúlyozta, a feszes munkaerőpiaci helyzetben aki rugalmas és alkalmazkodik, az versenyelőnybe kerül. Salgó László Péter az elmúlt évek munkaerőpiaci intézkedései közül kiemelte, hogy két szakmát bárki ingyen tanulhat.