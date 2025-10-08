Fontos prioritást nevezett meg Czomba Sándor – ez a kormány célja a munkapiacon

A kormányzat egyik legfontosabb prioritása, hogy mindenki, aki tud és akar, annak munkalehetőséget biztosítson – jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán Szegeden. Czomba Sándor a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) állásbörzéje és a Csongrád-Csanád vármegyei pályaválasztási napok megnyitóját megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az, hogy ez nem csak szlogen, látszik a 2010 óta a foglalkoztatás terén elért eredményeken és a számadatokon is.
Az államtitkár kiemelte, hogy Csongrád-Csanád vármegyében 2010 óta 30 ezerrel növekedett a munkahelyek száma a versenyszférában, a bőven 8 százalékos munkanélküliség pedig 3 százalék alá csökkent. Hozzátette: a kormány célja, hogy a munkahelyek oda települjenek, ahol a munkáskéz rendelkezésre áll. Az elmúlt egy-két évben nagyon komoly beruházások érkeztek a térségbe, amelyek jókora kihívást jelentenek az egyetem és az oktatási, illetve szakképzőintézmények számára.
Czomba Sándor úgy véli: a középfokú oktatás feladata, hogy megakadályozza a munkanélküliség újraképződését, a felnőttképzésé pedig, hogy az életen át tartó tanulás lehetőségeit biztosítsa.
Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese elmondta, az intézmény félévente rendez állásbörzéket, a mostani az ötvenedik esemény, melyen összekapcsolják a munkaerőpiaci szereplőket és az egyetemistákat. Első ízben kapcsolták össze az egyetemi állásbörzét a pályaválasztási napokkal, így a látogatók – az általános iskolásoktól kezdve egészen a felnőttekig – teljes képet kaphatnak a képzési és munkaerőpiaci lehetőségekről. Az állásbörzét az SZTE karrierirodájának fejlesztőprogramjai előzték meg, melyeken a hallgatók felkészülhettek a munkaadókkal való találkozásra – közölte a professzor.
Salgó László Péter, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal főispánja kifejtette, az állásbörze és a pályaválasztási napok a régió legnagyobb munkaerőpiaci rendezvénye. A főispán az élethosszig tartó tanulás fontosságáról szólva hangsúlyozta, a feszes munkaerőpiaci helyzetben aki rugalmas és alkalmazkodik, az versenyelőnybe kerül. Salgó László Péter az elmúlt évek munkaerőpiaci intézkedései közül kiemelte, hogy két szakmát bárki ingyen tanulhat.
Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, hogy a feszes munkaerőpiac sajátos helyzetet teremt, a vállalkozásoknak másképp kell munkaerőt keresniük, mint korábban. A köztestület ezt a folyamatot információforrásként igyekszik segíteni. Az általános iskolásoknak pályaorientációs programokon mutatják be a cégeket, csak idén ilyen rendezvényeken mintegy két és fél ezren vettek részt.
Az elnök elmondta, hogy a duális képzéseken részt vevő hallgatóknak segítenek megtalálni a partner cégeket, ahol a gyakorlati ismereteket elsajátíthatják, valamint összekapcsolják a kamarai tagok kutatás-fejlesztési igényeit az adott területen dolgozó egyetemi szakemberekkel.
Idén augusztusban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 676 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 215 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt – jelentette szeptember végén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
A 2025. június–augusztusi, három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 679 ezer volt, 36 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezerrel, 2 millió 479 ezerre, míg a nők esetében 15 ezerrel, 2 millió 200 ezerre mérséklődött.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.