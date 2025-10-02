Soha ilyen kevesen nem kerestek állást Magyarországon – ezzel magyarázta az államtitkár

A regisztrált álláskeresők száma 2025 szeptemberében 220 207 volt Magyarországon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint, vagyis a megelőző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is jócskán lecsökkent. Ez augusztushoz képest 2 ezer, 2024 szeptemberéhez képest több mint 8 ezer, 2010-hez viszonyítva pedig több mint 320 ezer fős csökkenés. A Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtöki közleménye szerint a magyar munkaerőpiac változatlanul stabil, amelyet továbbra is a magas foglalkoztatás és az alacsony munkanélküliség jellemez.

Kedvező adatokat között a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a hazai munkaerőpiacról / Fotó: Nagy Béla

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár ennek kapcsán kiemelte: a cél az, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, így az álláskeresők száma alacsonyan maradjon a jövőben is. Az elmúlt évtizedben kimagasló eredményeket értünk el a foglalkoztatottság terén: 2010-hez képest már egymillióval többen – közel 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. Az államtitkár szerint 1,5 éve nőnek a reálbérek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni, amihez október elseje óta a háromgyermekes anyák szja-mentessége is érdemben hozzájárul. 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyijövedelemadó-mentessége is.

Több program is támogatja a munkaerőpiac élénkítését

Czomba szerint a kormány mindent megtesz az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedése érdekében. Ezt a célt szolgálja a 30 év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági Garancia Plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, 30 év felettieket segítő program, amelyek keretében az álláskeresők bértámogatást, lakhatási és utazási térítést kapnak. A programok révén már több mint 51 ezer regisztrált álláskereső talált munkát. Márciusban ismét elindították a Közfoglalkoztatásból versenyszférába programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában.