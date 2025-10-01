Fellélegezhetnek a magyar vállalkozások – Nagy Márton adócsökkentési csomagot tett le az asztalra

A nemzetgazdasági miniszter a Facebookon szerdán közölte, hogy munkába állt a gazdasági kabinet.

Nagy Márton adócsökkentési csomagot tett le az asztalra / Fotó: Nagy Márton / Facebook

Nagy Márton hozzátette, hogy a karmelitában tartott ülésen a kis- és középvállalkozások álltak a fókuszban.

A miniszter úgy fogalmazott: azon dolgoznak, hogy javítsák a működési feltételeiket, bővítsék beruházási lehetőségeiket, hatékonyságukat és termelékenységüket. „Ennek érdekében négy csomagról tárgyaltunk” – írta.

Nagy Márton felsorolta, hogy a következőkről egyeztettek:

likviditási és finanszírozási csomag – a Demján Sándor Program 1+1 Beruházásélénkítő Támogatási Program folytatása (2.0), illetve a Széchenyi-kártya kamatainak mérséklése,

adócsökkentési csomag – a vállalatok terheinek csökkentése és versenyképességük erősítése érdekében,

mesterséges intelligencia alkalmazása – az innováció és a hatékonyság támogatására,

ipari tárolók telepítése – nemcsak a lakosság, hanem a vállalatok számára is, hogy csökkentsék fogyasztásukat, és kedvezőbb áron jussanak elektromos energiához.

A nemzetgazdasági miniszter azt is írta a posztjában, hogy „azért küzd a kormány, hogy a magyar vállalkozások erősebbek és sikeresebbek legyenek – nem állunk meg”.

Az adócsökkentésről korábban a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter is beszélt már.

Rogán Antal akkor elmondta, hogy

adócsökkentés formájában

és garantált hitelek formájában is

támogatják majd a magyar vállalkozásokat.

„Mindezek eredményét pedig érezni fogjuk a választáson is” – tette hozzá a miniszter.