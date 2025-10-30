Nagy Márton elárulta, kik a Demján Sándor 1+1 Program legnagyobb haszonélvezői
A Demján Sándor 1+1 Programban kiosztott támogatások kétharmada – csaknem 70 milliárd forint – a leghátrányosabb helyzetű régiókban működő cégekhez került, így a program egyszerre ösztönzi a beruházásokat és a vidékfejlesztést is – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Miskolcon, a vezeték- és kábelgyártással foglalkozó Fux Zrt. új üzemcsarnokának ünnepélyes átadásán.
Nagy Márton elmondása szerint a programban 1386 vállalkozás részesül támogatásban összesen 108 milliárd forint értékben.
Rámutatott, hogy a kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy a magyar vállalkozások bátran fejlesszenek, technológiát váltsanak, és magasabb hozzáadott értékű termelésre álljanak át.
A miniszter ismertette, hogy a kis- és középvállalkozásokat érintő programban
a legtöbb sikeres pályázat az Észak-Alföldről érkezett, a területen csaknem 300 pályázat valósult meg 23 milliárd forint értékben.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei vállalkozások között pedig már 111 nyertes projektet hirdetett ki a kormány mintegy 10 milliárd forint összegben.
Nagy Márton közölte, a kkv-kat érintő projekt támogatási keretében még maradt 20 milliárd forint, így a kormány hamarosan kiírja annak folytatását. Megjegyezte, a program második üteme decemberben fog elindulni, és a támogatási összegeket nem utó-, hanem előfinanszírozással fogják kiutalni.
A miniszter kiemelte, a FUX Zrt. esetében egy versenyképes kkv-ról van szó, hiszen a vállalat a termékeinek több mint 60 százalékát exportra gyártja. Szerinte azok a kkv-k igazán versenyképesek, amelyek megmérettetik magukat az exportpiacon, és ott is tudnak maradni.
Hangsúlyozta, a kormány számára a kkv-k a legfontosabbak, ezeket a magyar gazdaság hajtóerejének tekintik. A kormányzat jelenleg egy 4+1-es intézkedéssel segíti ezeket a vállalkozásokat, hogy egyre versenyképesebbek legyenek.
Emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a kormány egységesen 3 százalékra csökkenti a Széchenyi-kártya kamatát. Erre a kamattámogatásra évente több mint 300 milliárd forintot különítenek el a költségvetésben.
Nagy Márton beszélt arról, hogy
az országvezetés minden évben hoz vállalati adócsökkentési csomagot, és jelenleg is egyeztetnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy átfogó adócsökkentési projektről.
Hozzátette, a kkv-k körében a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedések mellett a mesterséges intelligencia használatának megismertetése és integrálása és az energiafüggetlenség növelése is fontos.
A miniszer ismertette, hogy a miskolci FUX Zrt. új gyártócsarnokának megépítéséhez a kormány 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott a Demján Sándor 1+1 Programban.
Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő elmondta, hogy a FUX Zrt. 1991-es megalapítása óta folyamatosan gyarapszik. A tavaly még 188, de idén már 222 munkavállalót foglalkoztató vállalat elkötelezett a kutatás és a fejlesztés területein, és szorosan együttműködik a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Karával is egy duális képzés keretében.
Barkóczi István, a FUX Zrt. igazgatóságának elnöke arról tájékoztatott, hogy a vállalat új gyártócsarnokának létrehozását érintő, mintegy kétmilliárd forintos beruházás mellett a vállalat további csaknem 1 milliárd forint értékben tervez gyártógépeket beszerezni. Mint mondta, munkatársaival igyekeznek olyan cégként dolgozni, amelyre nemcsak a város, hanem az egész térség is büszke lehet.
A nyilvános cégadatok szerint a FUX Zrt. a tavalyi évben 28,898 milliárd, 2023-ban 29,876 milliárd forintos árbevételre tett szert. A vállalat adózott eredménye tavaly 1,792 milliárd, két évvel ezelőtt pedig 1,252 milliárd forint volt.
A magyarországi kis- és középvállalkozások növekedését segítő tőkeprogramban elérhető összeg a duplájára nő. A Demján Sándor Tőkeprogram keretében már 22 milliárd forint sorsáról döntöttek.