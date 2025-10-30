Nagy Márton elárulta, kik a Demján Sándor 1+1 Program legnagyobb haszonélvezői

A Demján Sándor 1+1 Programban kiosztott támogatások kétharmada – csaknem 70 milliárd forint – a leghátrányosabb helyzetű régiókban működő cégekhez került, így a program egyszerre ösztönzi a beruházásokat és a vidékfejlesztést is – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Miskolcon, a vezeték- és kábelgyártással foglalkozó Fux Zrt. új üzemcsarnokának ünnepélyes átadásán.

Nagy Márton azt is bejelentette, hogy vállalati adócsökkentést terveznek / Fotó: Vasvári Tamás

Nagy Márton elmondása szerint a programban 1386 vállalkozás részesül támogatásban összesen 108 milliárd forint értékben.

Rámutatott, hogy a kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy a magyar vállalkozások bátran fejlesszenek, technológiát váltsanak, és magasabb hozzáadott értékű termelésre álljanak át.

A miniszter ismertette, hogy a kis- és középvállalkozásokat érintő programban

a legtöbb sikeres pályázat az Észak-Alföldről érkezett, a területen csaknem 300 pályázat valósult meg 23 milliárd forint értékben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei vállalkozások között pedig már 111 nyertes projektet hirdetett ki a kormány mintegy 10 milliárd forint összegben.

Nagy Márton közölte, a kkv-kat érintő projekt támogatási keretében még maradt 20 milliárd forint, így a kormány hamarosan kiírja annak folytatását. Megjegyezte, a program második üteme decemberben fog elindulni, és a támogatási összegeket nem utó-, hanem előfinanszírozással fogják kiutalni.

A miniszter kiemelte, a FUX Zrt. esetében egy versenyképes kkv-ról van szó, hiszen a vállalat a termékeinek több mint 60 százalékát exportra gyártja. Szerinte azok a kkv-k igazán versenyképesek, amelyek megmérettetik magukat az exportpiacon, és ott is tudnak maradni.

Hangsúlyozta, a kormány számára a kkv-k a legfontosabbak, ezeket a magyar gazdaság hajtóerejének tekintik. A kormányzat jelenleg egy 4+1-es intézkedéssel segíti ezeket a vállalkozásokat, hogy egyre versenyképesebbek legyenek.

Emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a kormány egységesen 3 százalékra csökkenti a Széchenyi-kártya kamatát. Erre a kamattámogatásra évente több mint 300 milliárd forintot különítenek el a költségvetésben.