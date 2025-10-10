Amerikai döntés Magyarországról: azonnal megszólalt Nagy Márton – ez a kormány válasza a hitelminősítőnek

Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ahogy beszámoltunk róla, hogy a Standard and Poor's hitelminősítő intézet nem változtatott a magyar államkötvények besorolásán, azaz továbbra is befektetésre ajánlja a magyar gazdaságot.
A szaktárca a közleményében kiemelte, hogy az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat.
Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra
– fogalmaznak, amit szerintük az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelez. Úgy látják, a politikai stabilitás, a fejlett infrastruktúra, a képzett munkaerő, valamint a hazánkba érkező FDI kiemelkedően magas jövedelmezősége továbbra is vonzóvá teszik Magyarországot. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.
Hangsúlyozza az NGM, hogy Magyarország pénzügyei rendezettek, a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben változatlanul elkötelezett a költségvetés stabilitásának megőrzése, a szigorú fiskális fegyelem fenntartása, valamint az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett.
Ennek érdekében a kormány négy szabályt tart szem előtt:
Arra is felhívják a figyelmet, hogy a magyar gazdaságra jelenleg két, külső tényező jelenti a legnagyobb fenyegetést: a német gazdaság elhúzódó gyengélkedése és az EU "rémes" vámmegállapodása az USA-val. "Tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és került elfogadásra a Budapesti nyilatkozat, azóta semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. Eközben Brüsszel továbbra is elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. A kormány Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére Magyarország forrásait nem Ukrajnára, hanem a családokra és vállalkozásokra fordítja, miközben azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el. Ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza", írják.
Nem várunk ölbe tett kézzel az EU-ra: a gazdasági növekedés és az ipar fellendítése érdekében a 100 új gyár programot 150-re emeltük és elindítottuk a Demján Sándor Programot, amelynek keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással, ezen belül vissza nem térítendő támogatásokkal, kedvezményes hitelekkel és egy 100 milliárdos tőkeprogrammal támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését – írta közleményében az NGM.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.