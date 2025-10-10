Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ahogy beszámoltunk róla, hogy a Standard and Poor's hitelminősítő intézet nem változtatott a magyar államkötvények besorolásán, azaz továbbra is befektetésre ajánlja a magyar gazdaságot.

Amerikai döntés Magyarországról: azonnal megszólalt Nagy Márton – ez a kormány válasza a hitelminősítőnek / Fotó: Vémi Zoltán

A szaktárca a közleményében kiemelte, hogy az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat.

Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra

– fogalmaznak, amit szerintük az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelez. Úgy látják, a politikai stabilitás, a fejlett infrastruktúra, a képzett munkaerő, valamint a hazánkba érkező FDI kiemelkedően magas jövedelmezősége továbbra is vonzóvá teszik Magyarországot. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

Hangsúlyozza az NGM, hogy Magyarország pénzügyei rendezettek, a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben változatlanul elkötelezett a költségvetés stabilitásának megőrzése, a szigorú fiskális fegyelem fenntartása, valamint az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett.

Ennek érdekében a kormány négy szabályt tart szem előtt:

a hiánynak évről évre csökkennie kell.

az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia

nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá.

elsődleges egyenlegnek pedig nullaközeli szinten kell maradnia.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a magyar gazdaságra jelenleg két, külső tényező jelenti a legnagyobb fenyegetést: a német gazdaság elhúzódó gyengélkedése és az EU "rémes" vámmegállapodása az USA-val. "Tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és került elfogadásra a Budapesti nyilatkozat, azóta semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. Eközben Brüsszel továbbra is elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. A kormány Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére Magyarország forrásait nem Ukrajnára, hanem a családokra és vállalkozásokra fordítja, miközben azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el. Ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza", írják.