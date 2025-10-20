Nincs megállás a magyarországi napelemboom terén: idén zsinórban negyedszerre léphetjük át az álomhatárt

Októberig már idén is közel 1 gigawattal bővült a magyarországi napelemes kapacitás az Energiaügyi Minisztérium hétfői közleménye szerint, mely felidézi, hogy az 1000 megawatt új kapacitás telepítésének határát hazánk először 2022-ben lépte át.

Magyarország világelső anapelemek belföldi áramtermelésben betöltött szerepét nézve/Fotó: Energiaügyi Minisztérium

Évek óta, minden évben több mint 1 gigawatt napelemet telepít Magyarország

Mivel idén mindössze 9 hónap alatt 997 megawatt volt a növekedés mértéke, biztosra vehető, hogy immár zsinórban negyedik évben fogja elérni a gyarapodás az 1 gigawattot. Ezzel 2025-ben a megújulók beépített kapacitása elérte a 9 gigawattot, miután tavasszal már a 300 ezeredik naperőművet is üzembe helyezték Magyarországon, így

hazánk világelső a napelemek arányával a belföldi áramtermelésben.

Az EM ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány a Jedlik Ányos Program keretében már más megújulók, mint a földhő vagy a biogáz terjedését is támogatja, ahogy az ipari energiatárolók építését is. A zöldenergia termelésének és hasznosításának növekedése ugyanis az ellátásbiztonságot is erősíti, miközben csökkenti hazánk importkitettségét.

A zöldenergia tehát nem csupán környezetvédelem szempontjából előnyös, de az energiabiztonságot is erősíti. A nem időjárásfüggő geotermikus energia és biogáz mellett pedig az időjárásfüggő napelemek termelését ipari energiatárolók őrizhetik meg, kihasználva az időről időre előforduló negatív áramárakban rejlő lehetőségeket és kiegyensúlyozva az áramtermelést és fogyasztást.