Kinőtt gyerekruhák, plüssök, kisbicikli – bombaként robbanhat a használtcikk-eladás miatti adóelkerülés

Egyre többen jutnak pluszbevételhez az online piactereken, ám kevesen tudják, hogy ez akár adózási kötelezettséget is vonhat maga után. A kinőtt babaruhák valójában ketyegő bombák, ugyanis ezek az eladások bizonyos esetekben már adózási kötelezettséggel járnak – írja a Sonline.

A NAV is figyeli az üzletelést a Facebookon / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az online piactereken valóban bárki könnyen megszabadulhat a felesleges ruháktól, cipőktől vagy akár bútoroktól, miközben egy kis pluszpénz is üti a markát.

A kulcskérdés az, hogy mikor keletkezik adóköteles jövedelem.

Ha valaki saját használt tárgyat ad el, és az eladási ár nem haladja meg a vételárat, akkor nincs adókötelezettség. Ha azonban nyereség keletkezik, a bevételből le kell vonni az igazolt költségeket, és a fennmaradó összeg jövedelemnek számít. Ha a költségek nem bizonyíthatók, akkor a teljes bevétel negyede minősül jövedelemnek.

Éves szinten a 600 ezer forintos bevételi határ a mérvadó.

Ha ezt valaki túllépi, a felette lévő összeg után 15 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetnie. Fontos hangsúlyozni, hogy a bevétel és a jövedelem nem ugyanaz. A NAV az ellenőrzések során külön figyelmet fordít arra, hogy az eladások dokumentálva legyenek.

Néhány alapvető tanács:

Őrizze meg a vásárlási bizonylatokat.

Készítsen egyszerű nyilvántartást az eladásokról.

Figyelje a 600 ezres határt.

Ha rendszeressé válik a tevékenység, gondolkodjon vállalkozói formában.

Üzletszerű tevékenység esetén már vállalkozói forma szükséges.

A helyzet tehát alapvetően akkor változik, ha az eladás üzletszerűvé válik. Ha valaki rendszeresen árul nagy mennyiségben, azt a hatóság már vállalkozói tevékenységnek minősítheti, amihez adószám és vállalkozói forma szükséges.

A szigorítás oka az EU úgynevezett DAC7 irányelve,

amely kötelezi a piactereket, hogy adatot szolgáltassanak az eladókról. Ez azt jelenti, hogy a NAV pontos információt kap arról, ki mennyiért és hányszor adott el, így az eddig 0äláthatatlan” tranzakciók sem maradnak rejtve.

Nem kell mindenről számlát írni, a NAV állásfoglalása szerint a saját használt tárgyaikat eladó magánszemélyeknek elég, ha egyéb bizonylatot állítanak ki, aminek nincsenek szigorú formai szabályai, ugyanakkor bizonyos alapadatoknak mindenképpen szerepelniük kell rajta: