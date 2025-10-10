Anyák adómentessége: nagy könnyítést vezetett be a NAV mától – itt van minden részlet az adóelőleg-nyilatkozatról

Október elsejétől él a háromgyermekes édesanyák adókedvezménye. Az adóelőleg-nyilatkozta már benyújtható a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik ugyanis nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után – emlékeztetett pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Újabb könnyítést jelentett be a NAV / Fotó: Székelyhidi Balázs

A kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre megtalálják a választ az édesanyák az adóhatóság honlapján. Az ügyfélszolgálatra érkezett kérdések alapján állította össze az NAV a most közzétett harminc kérdés-választ, melyek minden szükséges információt megadnak az érdeklődőknek.

A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. A kedvezmény érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez vagy a munkáltatónál vagy online a NAV-nál az ONYA-ban lehet nyilatkozni, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenhet.

Online már több mint negyvenezren kérték a háromgyerekes anyák kedvezményét, és a NAV továbbra is minden lehetőséget megragad, hogy a segítse a kedvezmény igénybevételét. Korábban csaknem félmillió munkáltató figyelmét hívta fel a legfontosabb teendőkre, most a nyilatkozatot kitöltőknek kínál hasznos információkat.

Az első három napban több mint 27 ezren igényelték a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) a háromgyermekes anyák szja-mentességét. Koncz Zsófia, a kulturális és innovációs minisztérium családokért felelős államtitkára a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy kalkulátorok is segítik a családi adócsökkentés kiszámítását. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban azt mondta: a kormány célja, hogy minden lehetséges gazdasági eszközt a családok megsegítésére fordítson.