Anyák adómentessége: nagy könnyítést vezetett be a NAV mától – itt van minden részlet az adóelőleg-nyilatkozatról

Október elsejétől él a háromgyermekes édesanyák adókedvezménye. Az adóelőleg-nyilatkozta már benyújtható a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik ugyanis nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után – emlékeztetett pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
A kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre megtalálják a választ az édesanyák az adóhatóság honlapján. Az ügyfélszolgálatra érkezett kérdések alapján állította össze az NAV a most közzétett harminc kérdés-választ, melyek minden szükséges információt megadnak az érdeklődőknek.
A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. A kedvezmény érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez vagy a munkáltatónál vagy online a NAV-nál az ONYA-ban lehet nyilatkozni, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenhet.
Online már több mint negyvenezren kérték a háromgyerekes anyák kedvezményét, és a NAV továbbra is minden lehetőséget megragad, hogy a segítse a kedvezmény igénybevételét. Korábban csaknem félmillió munkáltató figyelmét hívta fel a legfontosabb teendőkre, most a nyilatkozatot kitöltőknek kínál hasznos információkat.
Az első három napban több mint 27 ezren igényelték a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) a háromgyermekes anyák szja-mentességét. Koncz Zsófia, a kulturális és innovációs minisztérium családokért felelős államtitkára a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy kalkulátorok is segítik a családi adócsökkentés kiszámítását. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban azt mondta: a kormány célja, hogy minden lehetséges gazdasági eszközt a családok megsegítésére fordítson.
Az szja-mentesség miatt egyre több édesanyának magasabb a fizetése Magyarországon, a kormány lépcsőzetesen vezeti be a kedvezményt. Azoknak az átlagkeresetű édesanyáknak, akik már élhetnek vele, 468 ezer forint helyett 574 ezer forint a jövedelmük. Október elsejétől ez már a háromgyermekes édesanyákra is vonatkozik.
