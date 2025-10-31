Deviza
EUR/HUF388.35 -0.04% USD/HUF335.91 +0.07% GBP/HUF441.5 -0.04% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.46 -0.11% RON/HUF76.4 +0.01% CZK/HUF15.95 -0.07% EUR/HUF388.35 -0.04% USD/HUF335.91 +0.07% GBP/HUF441.5 -0.04% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.46 -0.11% RON/HUF76.4 +0.01% CZK/HUF15.95 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
lista
közzététel
bírság

Örülhetnek a cégek – hamarabb lekerülhetnek a NAV listáról, csak fizetniük kell

Ha egy vállalkozás nem jelenti be alkalmazottját, akkor felkerül a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájára is, ami jellemzően automatikus kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból.
Andor Attila
2025.10.31, 08:45

Júliustól él az a könnyítés, amely alapján évente egyszer – a közzétételt kiváltó bírság megfizetésével - kérhető a törlés.  A vállalkozásoknak most is segít a NAV; mától elérhető a honlapján a kedvező változás részletszabályait közérthetően összefoglaló tájékoztató.

NAV
Könnyebben lekerülhetnek a cégek a NAV-listáról / Fotó: Székelyhidi Balázs

Bevált az újfajta könnyítés: júliustól már 32 adózó kérelmezte a közzététel kiváltását. A kérelmezők mindegyikénél teljesültek a jogszabályi feltételek, és befizették az összesen több mint 100 millió forintnyi bírságot, így a NAV törölte a cégeket a közzétételi listáról. 

A munkavállalók be nem jelentésének szankcionálását a NAV kiemelten kezeli 

tekintettel arra, hogy az illegális foglalkoztatás nemcsak a tisztességes vállalkozások és a költségvetés érdekét sérti, hanem a munkavállalói jogokat is. A szabályszegők sokat kockáztatnak: akár kétmillió forintos bírságot, az üzletzárást és kizárást a kedvezményes adózási módokból. Mindezeken túl a bejelentést elmulasztó vállalkozás adatait a NAV nyilvánosságra hozza a honlapján, és az adatok onnan csak két év elteltével kerülhetnek le. 

Amíg szerepelnek a listán, esélyük sincs a költségvetési forrásból finanszírozott pályázatokon, a részvételi lehetőséget ugyanis az államháztartási jogszabályok jellemzően kizárják.

Ezért sokak számára kedvező lehet a nemrég bevezetett újítás, amely jogbiztonsági szempontból is fontos változás.  A feltételeket teljesítő cégeknek 2025. július 5-től már nemcsak a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság vezette listájáról lehet lekerülni, hanem a NAV vezette listákról is. Az új szabályozás szerint a NAV évente legfeljebb egyszer benyújtott kérelem alapján törölheti az adatokat. Ha a kérelmező megfelel a feltételeknek, és befizeti az úgynevezett közzétételt kiváltó bírságot, amely az eredeti mulasztási bírság tízszerese, akkor automatikusan lekerül a listáról.

A NAV továbbra is következetesen fellép az adóügyi jogsértések ellen, ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy a vállalkozások éljenek a szankció megváltásának lehetőségével. Az új jogintézményt részletesen ismertető, sokak számára hasznos tájékoztató már elérhető a NAV honlapján.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu