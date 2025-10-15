Rájött a turpisságra a NAV, célzott eljárások kezdődnek: ezeket az adózókat érinti már most, de jön a következő hullám – 15 napjuk maradt a tisztázásra
Újabb célzott eljárásokat indított, ezúttal két adózói körben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Megkeresést kaptak azok az adózók, akik idén adtak be önellenőrzést, de az ehhez kapcsolódó pótlékot rosszul számolták ki. Illetve azok a felvásárlók, akik őstermelőktől szereztek be mezőgazdasági termékeket, és áfabevallásukban megtéríttették a kompenzációs felárat, de járulékbevallásaikban nem tüntették fel a kifizetést – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében az adóhatóság.
Önellenőrzési pótlékot akkor kell fizetni:
- ha valaki utólag észleli, hogy kevesebb adót vallott be,
- vagy a jogszerűnél több támogatást vett igénybe.
Ilyenkor nemcsak az adót vagy támogatást kell kiegyenlíteni, hanem az önellenőrzési pótlékot is. A hivatal kockázatelemzése most azokat az adózókat szűrte ki és kereste meg, akik kevesebb pótlékot kalkuláltak a kelleténél. A most kiválasztott adózói kört egyébként a közeljövőben újabb hullám követi, így megkeresésre számíthat mindenki, aki nem a jogszabályok szerint számította ki az önellenőrzéshez kapcsolódó pótlékösszeget. A pótlékszámítást egyébként a NAV a honlapján elérhető kalkulátorral is segíti.
A másik adózói csoport, akit a NAV kockázatelemzése adategyeztetésre szólított fel, azok a felvásárlók, akik 2024-re kompenzációs felárat igényeltek, de járulékbevallásaikban ennek nincs nyoma. A hivatal a 2465-ös áfabevallásokat, valamint a 2408-as járulékbevallásokat vetette össze, és azokat az adózókat kereste meg közvetlenül, akiknél ellentmondást talált. A kifizetőnek ugyanis az őstermelői tevékenységéből származó bevételből nem kell adóelőleget megállapítania, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor e jogállását igazolja, azonban az ilyen kifizetéseket is szerepeltetni kell a járulékbevallásban.
Fontos teendőkre emlékeztet a NAV
Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a két kampányban érintettek ezúttal is az Ügyfélportálon tisztázhatják az eltérések okát 15 napon belül egy gyors és egyszerű online kérdőív kitöltésével. Szükség esetén önellenőrzéssel vagy a hiányzó bevallás pótlásával javíthatják a hibát, ezzel elkerülve a szankciókat és további ellenőrzéseket.
Az adategyeztetések célja, hogy az érintettek még időben és önként javítsák az eltéréseket. A válaszadásnál több ok is megjelölhető, például téves adatszolgáltatás, elmaradt bevallás, de az is jelezhető, ha az adózó szerint az eltérés nem áll fenn. A kérdőív a kitöltés után egy kattintással beküldhető, a válaszadás elmulasztása azonban akár 300 ezer forintos bírságot és további vizsgálatot vonhat maga után. A NAV célja továbbra is az együttműködés: az adategyeztetés lehetőséget ad arra, hogy az adózók bírság és revízió nélkül rendezzék az eltéréseket.
Mindkét témában további adategyeztetések várhatóak. Aki hibázott, annak érdemes már most javítani. Azoknak a cégeknek meg különösen, amelyek nagyobb összegben „tévedtek”; ők súlyosabb szankcióra számíthatnak, az érintetteket ugyanis nem adategyeztetési eljárás keretében keresi meg a NAV.
Elege lett a NAV-nak, közleményben jelentette be: rá fog szállni ezekre a cégekre, mert nem hisz nekik, kettő már le is bukott
A héten egy másik szigorú ellenőrzést is bejelentett az adóhatóság. Fokozott szigorra számíthatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről azok a cégek, amelyek évek óta veszteséget mutatnak ki működésük során. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint ezeknél a cégeknél a veszteség gyakran nem valós, hanem abból ered, hogy a bevétel egy részét eltitkolják: az értékesítésekről nem állítanak ki számlát vagy nyugtát.
A hivatal a vizsgálatok során széles körű adatvagyont használ, többek között számlaadatokat, gazdasági mutatókat, valamint más adózók összehasonlító adatait. Ha a bevallott adatok és a valós teljesítmény között ellentmondás mutatkozik, a revizorok becsléssel állapítják meg az adóalapot – ilyenkor az eltérések bizonyítása már az adózóra hárul.