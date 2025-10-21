Deviza
adózás
NAV
razzia

Bejelentés: országos razziába kezd a NAV, kétmilliós bírság fenyeget – ők figyeljenek most nagyon oda

A NAV országos ellenőrzési akciósorozatot indít halloween és a mindenszentek idején. Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják.
VG
2025.10.21, 07:52
Frissítve: 2025.10.21, 08:07

Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik; ellenőrzések országszerte várhatók – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

NAV, Nemzeti Adó és Vámhivatal Lecsapott a NAV egy kémeszközöket árusító budapesti boltra szja bevallás, szja-bevallás
Fotó: Székelyhidi Balázs

Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. Ha valaki nem tartja be az előírásokat és nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be az alkalmazottját, a hivatal akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat rá; igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma. 

A mulasztási bírságon kívül tizenkét nyitvatartási napra lezárhatja az adóhatóság a vállalkozás üzletét is. 

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak sem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazott bejelentésének elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. 

Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét. A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevétel eltitkolásával tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek. Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatók a közeljövőben – hívta fel a figyelmet a NAV.

Elege lett a NAV-nak, közleményben jelentette be: rá fog szállni ezekre a cégekre, mert nem hisz nekik, kettő már le is bukott

Fokozott szigorra számíthatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részéről azok a cégek, amelyek évek óta veszteséget mutatnak ki működésük során. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint ezeknél a cégeknél a veszteség gyakran nem valós, hanem abból ered, hogy a bevétel egy részét eltitkolják: az értékesítésekről nem állítanak ki számlát vagy nyugtát.

