Újabb béremelést jelentett be Navracsics Tibor – az ő fizetésük emelkedik január elsejétől

Január elsejétől újabb 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét. Navracsics Tibor felhívta a figyelmet az egymillió forintos lakhatási támogatásra is.
VG/MTI
2025.10.29, 15:37
Frissítve: 2025.10.29, 15:55

A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét – jelentette be szerdán Facebook-oldalán Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Navracsics Tibor
Navracsics Tibor: emeljük a béreket a közszolgálatban / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A tárcavezető a közösségi oldalán a közzétett videóban kiemelte, hogy folytatják a béremelést a közszférában.

„Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15 százalékkal. Szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15 százalékkal a fizetését” – idézte fel a miniszter.

Navracsics Tibor hozzátette, hogy január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.

„Emeljük a béreket a közszolgálatban” – ismételte meg zárásként a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Váratlan bejelentést tett Navracsics Tibor: januártól jönnek a 15 százalékos fizetésemelések – kiderült, hogy kik bonthatnak pezsgőt

Nagytérségi fejlesztési programra van szükség a Dél-Dunántúl felzárkóztatásához – mondta Navracsics Tibor kedden Siófokon. A miniszter szerint uniós források nélkül a térség leszakadása tartós maradhat, miközben a fiatalok elvándorlása és az elöregedés már most súlyos gondokat okoz. A tárcavezető már akkor utalt rá, hogy egy januárban érkező 15 százalékos béremelés lendületet adhat a lemaradás behozásához.

A miniszter szerint a fejlesztésekhez elengedhetetlenek az uniós források. „Nemzeti forrásokból a Dél-Dunántúl fejlesztését nem lehet megoldani” – mondta, hozzátéve, hogy a 2028–2034-es európai uniós költségvetési ciklusban nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a térségi alapú programoknak.

