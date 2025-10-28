Váratlan bejelentést tett a miniszter: januártól jönnek a 15 százalékos fizetésemelések – kiderült, hogy kik bonthatnak pezsgőt

Nagytérségi fejlesztési programra van szükség a Dél-Dunántúl felzárkóztatásához – mondta Navracsics Tibor Siófokon. A miniszter szerint uniós források nélkül a térség leszakadása tartós maradhat, miközben a fiatalok elvándorlása és az elöregedés már most súlyos gondokat okoz. A januárban érkező tizenöt százalékos béremelés azonban lendületet adhat a lemaradás behozásához.

A Dél-Dunántúl gazdasági lemaradását csak nagytérségi fejlesztésekkel lehet megállítani – mondta Navracsics Tibor Siófokon / Fotó: Horváth Botond / Shutterstock (képünk illusztráció)

A Dél-Dunántúl hosszú ideje küzd az országos átlag alatti gazdasági teljesítménnyel, a népességfogyással és a beruházások hiányával. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint ezeket a problémákat csak egy komplex, „nagytérségi program” oldhatja meg, amely összehangolja az ipar-, oktatás- és lakáspolitikai célokat.

A térségnek meg kell mozdulnia, de ehhez több szinten kell gondolkodnunk

– fogalmazott kedden Siófokon, a Somogy vármegyei önkormányzati vezetők tanácskozásán.

A miniszter szerint a fejlesztésekhez elengedhetetlenek az uniós források. „Nemzeti forrásokból a Dél-Dunántúl fejlesztését nem lehet megoldani” – mondta, hozzátéve, hogy a 2028–2034-es európai uniós költségvetési ciklusban nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a térségi alapú programoknak.

Navracsics példaként említette a 67-es út korszerűsítését, a dél-balatoni vasút villamosítását és a kaposvári ipari park fejlesztését, amelyek szerinte megalapozhatják a jövőbeni beruházásokat. A jelenlegi uniós ciklusban Baranya 83 milliárd, Tolna 53 milliárd, Somogy pedig 90 milliárd forintnyi fejlesztési támogatáshoz jutott.

Navracsics Tibor: be kell hozni a lemaradást

A miniszter ugyanakkor komoly problémákat is felsorolt: Somogy és Veszprém nyugati részének nincs valódi gazdasági központja, Pécs pedig nem tudja betölteni a régiós erőközpont szerepét. A Balaton nyugati térsége lemaradt a keleti parthoz képest, és a térség az ország második leginkább elöregedő területe Békés után. A fiatalok tömegesen hagyják el a megyét, mivel nem találnak munkahelyet és megfizethető lakást.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy Somogy három járásában a diplomások aránya alig haladja meg a tizenhat-huszonegy százalékot, ami az országos átlag alsó sávját jelenti. „Kaposvárnak erősítenie kell, mert a magasabb végzettség versenyképesebb gazdaságot hoz” – hangsúlyozta.