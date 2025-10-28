Deviza
EUR/HUF388.2 -0.12% USD/HUF333.11 -0.17% GBP/HUF442.09 -0.66% CHF/HUF419.82 0% PLN/HUF91.72 -0.08% RON/HUF76.34 -0.17% CZK/HUF15.96 -0.1% EUR/HUF388.2 -0.12% USD/HUF333.11 -0.17% GBP/HUF442.09 -0.66% CHF/HUF419.82 0% PLN/HUF91.72 -0.08% RON/HUF76.34 -0.17% CZK/HUF15.96 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,293.74 +0.93% MTELEKOM1,802 +1.24% MOL2,938 +4.33% OTP31,270 +0.1% RICHTER10,470 +0.29% OPUS567 -0.35% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS5,000 0% BUMIX9,989.44 +0.06% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,290.32 +1.07% BUX106,293.74 +0.93% MTELEKOM1,802 +1.24% MOL2,938 +4.33% OTP31,270 +0.1% RICHTER10,470 +0.29% OPUS567 -0.35% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS5,000 0% BUMIX9,989.44 +0.06% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,290.32 +1.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Dél-Dunántúl
Somogy
Navracsics Tibor
béremelés
köztisztviselő
vidékfejlesztés

Váratlan bejelentést tett a miniszter: januártól jönnek a 15 százalékos fizetésemelések – kiderült, hogy kik bonthatnak pezsgőt

A kormány a következő uniós ciklusban több forrást és összehangoltabb programokat ígér. A Dél-Dunántúl gazdasági lemaradását csak nagytérségi fejlesztésekkel lehet megállítani – mondta Navracsics Tibor Siófokon.
VG/MTI
2025.10.28, 20:54

Nagytérségi fejlesztési programra van szükség a Dél-Dunántúl felzárkóztatásához – mondta Navracsics Tibor Siófokon. A miniszter szerint uniós források nélkül a térség leszakadása tartós maradhat, miközben a fiatalok elvándorlása és az elöregedés már most súlyos gondokat okoz. A januárban érkező tizenöt százalékos béremelés azonban lendületet adhat a lemaradás behozásához.

Balatonalmádi,,Hungary,-,17,August,,2018:,Sailboat,On,Lake,Balaton navracsics tibor
A Dél-Dunántúl gazdasági lemaradását csak nagytérségi fejlesztésekkel lehet megállítani – mondta Navracsics Tibor Siófokon / Fotó: Horváth Botond / Shutterstock (képünk illusztráció)

A Dél-Dunántúl hosszú ideje küzd az országos átlag alatti gazdasági teljesítménnyel, a népességfogyással és a beruházások hiányával. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint ezeket a problémákat csak egy komplex, „nagytérségi program” oldhatja meg, amely összehangolja az ipar-, oktatás- és lakáspolitikai célokat.

A térségnek meg kell mozdulnia, de ehhez több szinten kell gondolkodnunk

fogalmazott kedden Siófokon, a Somogy vármegyei önkormányzati vezetők tanácskozásán.

A miniszter szerint a fejlesztésekhez elengedhetetlenek az uniós források. „Nemzeti forrásokból a Dél-Dunántúl fejlesztését nem lehet megoldani” – mondta, hozzátéve, hogy a 2028–2034-es európai uniós költségvetési ciklusban nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a térségi alapú programoknak.

Navracsics példaként említette a 67-es út korszerűsítését, a dél-balatoni vasút villamosítását és a kaposvári ipari park fejlesztését, amelyek szerinte megalapozhatják a jövőbeni beruházásokat. A jelenlegi uniós ciklusban Baranya 83 milliárd, Tolna 53 milliárd, Somogy pedig 90 milliárd forintnyi fejlesztési támogatáshoz jutott.

Navracsics Tibor: be kell hozni a lemaradást

A miniszter ugyanakkor komoly problémákat is felsorolt: Somogy és Veszprém nyugati részének nincs valódi gazdasági központja, Pécs pedig nem tudja betölteni a régiós erőközpont szerepét. A Balaton nyugati térsége lemaradt a keleti parthoz képest, és a térség az ország második leginkább elöregedő területe Békés után. A fiatalok tömegesen hagyják el a megyét, mivel nem találnak munkahelyet és megfizethető lakást.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy Somogy három járásában a diplomások aránya alig haladja meg a tizenhat-huszonegy százalékot, ami az országos átlag alsó sávját jelenti. „Kaposvárnak erősítenie kell, mert a magasabb végzettség versenyképesebb gazdaságot hoz” – hangsúlyozta.

A miniszter bejelentette:

januártól tizenöt százalékkal emelkedik a köztisztviselők bére, és jó esély van arra, hogy a kormánytisztviselőknél is ugyanekkora emelés történjen.

Czunyiné Bertalan Judit államtitkár a konferencián arról beszélt, hogy Budapest gazdasági ereje az uniós átlag százhetvenhét százalékán áll, míg a legerősebb vidéki térségek csak hetvenegy százalékon. – „Megmaradt az olló Budapest és a vidék között, ezért a magyar vidék számára fejlődési alternatívát kell mutatnunk” – mondta.

Szerinte a Versenyképes járások program – amelyre több mint ezer pályázat érkezett – már a helyi együttműködések irányába mutat, mivel az önkormányzatok nem elszigetelt projekteket valósítanak meg, hanem közös fejlesztéseket indítanak. A program 50 milliárd forintos keretének legnagyobb része, 23 százaléka a közlekedési infrastruktúra javítására ment, míg 21 százalékot közbiztonsági fejlesztésekre fordítottak.

A kormány szerint tehát a következő évek egyik kulcskérdése az, hogy a Dél-Dunántúl képes lesz-e kilépni a fejlesztési perifériából. A válasz a térségi szintű gondolkodáson, a fiatalok helyben tartásán és az uniós források sikeres bevonásán múlhat.

Elkezdődött: milliókat kell fizetni az önkormányzatnak, ha valaki a Balatonra akar költözni – az egyik legnépszerűbb város már bevezette a rendkívüli szigorítást

Bevételeit szeretné növelni egy Balaton-parti település. Balatonföldvár a helyi önazonosság védelmére hivatkozva fizettet hozzájárulást a betelepülőkkel.

 

Országszerte

Országszerte
1021 cikk

 

 

  •  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu