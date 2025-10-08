A magyar gazdaság szempontjából is lesújtó adatokat közölt szerda reggel a német statisztikai hivatal. A Destatis legfrissebb jelentése szerint augusztusban a német ipar teljesítménye 4,3 százalékkal csökkent havi alapon, az autóipar pedig szinte összeomlott, 18,5 százalékkal esett vissza. Az adat abszolút negatív meglepetés, a Bloomberg elemzői is ettől sokkal kedvezőbb számokat vártak. Utoljára 2022 márciusában, az orosz–ukrán háború idején láttunk hasonló megroppanást a német gazdaságtól. Ezek után nem csoda, hogy augusztusban a magyar ipari termelés is többéves mélypontra süllyedt, miután éves alapon 4,6 százalékkal, havi bázison pedig 2,3 százalékkal zsugorodott.

Német gazdaság: akkorát zakózott az autóipar, hogy csoda, ha Magyarország szárazon megússza / Fotó: AFP

Német gazdaság: ebből recesszió lehet, ismét

Bár a Destatis a nyár végi termelés leállásokkal és karbantartásokkal magyarázta a gyászos számokat, az adatok mögé nézve nincs ok az optimizmusra. Augusztusban ugyanis 0,8 százalékkal csökkent a német ipar megrendelésállománya, ami már negyedik hónapja folyamatosan mínuszban van.

Az adatok rávilágítanak a Németországot sújtó tartós gyengeségre, amelyet a vámok, az energiasokk és a kínai verseny kumulatív hatása sújt

– állapította meg a Bloomberg a még hét elején közölt megrendelésállomány kapcsán. A hírügynökség emlékeztet arra, hogy a BMW éppen ezen a héten csökkentette az idei pénzügyi előrejelzését a kínai tartósan gyenge eladások és a vámokkal kapcsolatos költségek miatt, kiemelve a német exportfüggő autóipar nehézségeit. Erre pedig azután került sor, hogy a Bosch szeptember végén bejelentette, hogy további 13 000 munkahelyet szüntet meg az autóalkatrész-üzletágában.

A mostani ipari adatok után pedig szinte biztosra lehet venni, hogy a harmadik negyedéves GDP-növekedést is visszahúzza majd.

Carsten Brzeski, az ING globális makrogazdasági vezetője érhető okokból kifejezetten lehangoló képet festett a német kilátásokról. Az elemző szerint az eddig rendelkezésre álló havi adatok arra utalnak, hogy egy újabb negyedéves visszaesés jöhet, és ezzel akár a technikai recesszió kockázata is valós lehet.