Népszerű ásványvizet hívott vissza a fogyasztóvédelem – emiatt tilos az elfogyasztása
Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálaton mikrobiológiai eltérést mutattak ki – derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtöki tájékoztatásából.
A közlemény szerint a kiskereskedelmi lánc a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását, az NKFH nyomon követi.
Az érintett termék adatai:
- Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 liter
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
- Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
- Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
Az Auchan és a fogyasztóvédelem azt kéri a fogyasztóktól, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, azt semmiképen ne fogyasszák el.