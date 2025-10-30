Népszerű ásványvizet hívott vissza a fogyasztóvédelem – emiatt tilos az elfogyasztása

Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálaton mikrobiológiai eltérést mutattak ki – derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtöki tájékoztatásából.

Erre az ásványvízre vonatkozik a termékvisszahívás / Fotó: NKFH

A közlemény szerint a kiskereskedelmi lánc a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását, az NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai:

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 liter

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Az Auchan és a fogyasztóvédelem azt kéri a fogyasztóktól, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, azt semmiképen ne fogyasszák el.