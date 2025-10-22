A nagyobb, élelmiszert áruló üzletláncok egységei a szokásos szerdai nyitvatartás után, október 23-án nem nyitnak ki, így az Auchan, Lidl, Penny, CBA, Tesco áruházak is zárva tartanak, ahogy az Obi, Euronics és más láncok boltjai is. Zárva marad a kisebb boltok többsége is. Nem nyitnak ki a SPAR és az Interspar boltok sem, ugyanakkor a boltlánc arra hívja fel a figyelmet, hogy SPAR Partner és Market üzleteik október 23-án is nyitva lehetnek (ezt a honlapon érdemes ellenőrizni), illetve nem zárnak be a benzinkutakon működő OMV SPAR express és az Orlen-DESPAR üzleteik sem – írja gyűjtésében az Origo.

Változik az üzletek nyitvatartása az október 23-án kezdődő négynapos időszakban (illusztráció) / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Van, ahol október 23-án is lesz nyitvatartás

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a benzinkutakon működő kisebb üzletek mellett a Roni és a Manna hálózat üzleteiben is vásárolhatunk, ezek (többségükben budapesti üzletek) szinte mindegyike éjjel-nappal nyitva tart, és október 23-án is biztosítják a vásárlási lehetőséget.

A gyógyszertárak is az ügyeleti rendnek megfelelően lesznek nyitva a négynapos, hosszú hétvégén – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Október 23-án, csütörtökön az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre. Október 24-én, pénteken a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak általában a szokásos szombati-pihenőnapi munkarendjük szerint biztosítják a gyógyszerellátást, de érdemes tájékozódni az NNGYK honlapján, mert eltérhetnek ettől. Továbbá az EgészségAblak applikációban is rendelkezésre állnak a gyógyszertárakkal kapcsolatos nyitvatartási és ügyeleti információk – áll a tájékoztatásban.

Október 24-én pénteken a boltok többsége az egyékbént pénteken megszokott nyitvatartási rendben fog működni. Kisebb, egyedi nyitvatartású kereskedelmi egységek (például családi kézben lévő boltok, pékségek) vagy szolgáltatóhelyek esetén előfordulhat, hogy pénteken nem nyitnak ki (például azért, mert október 18-án nyitva tartottak), vagy nyitvatartási idejük rövidebb lesz, esetleg a szombati nyitvatartási rendet alkalmazzák – erről az üzletben kell tájékozódni.