nyugdíj
14. havi nyugdíj
bevezetés

Nem titok többé: elárulta az államtitkár, mikor vezetik be a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: egyetlen feltétele van

Duplájára emelkedett a nyugdíjak összege az elmúlt 15 évben.
Andor Attila
2025.10.28, 06:25

Számíthattak a kormányra a nyugdíjasok, az inflációnak megfelelően emelték  járandóságot,  és több lépcsőben visszavezették a 13. havi nyugdíjat is – hangsúlyozta a parlamentben Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Hozzátette: 2010-hez képest több mint duplájára emelkedett a nyugdíjak összege, a vásárlóértékük pedig 25 százalékkal emelkedett.

Old woman sitting alone at the table. nyugdíjas nyugdíj idős
Nyugdíj: megduplázódott az ellátás összege az elmúlt 15 évben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Jelezte: 

a kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit szerinte 2-4 év alatt lehetne megtenni, de ehhez ehhez gazdasági erő kell, ami összefüggésben van a békével.

 Azt is mondta: a kormánynak továbbra is célja, hogy segítse a nyugdíjasok munkavállalását, és bármilyen eszközre nyitottak, ami ezt segíti.

Nem csak idehaza van 14 havi nyugdíj 


A plusz, 14. havi juttatás a nyugdíjasoknak sok pénzt igényel, a kormány azon dolgozik, hogy meglegyen ennek a stabil pénzügyi alapja. Erről az EU-csúcs után beszélt a miniszterelnök. Nem lenne egyedülálló az öreg kontinensen, ha az Orbán-kormány bevezetné a 14. havi nyugdíjat: négy európai országban is létezik ez a juttatás. A 13. havi nyugdíj után be kell vezetni a 14.-et, ami napirenden van – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette: ez rengeteg pénzt jelent, dolgoznak azon, hogy ennek meglegyen a pénzügyi alapja.

„De hogy nyugdíjadót vezetünk be, mint amit a Tisza mond, attól óvnék mindenkit” – mondta Orbán Viktor. Általánosságban az adórendszer kapcsán is kérdezték, hogy miért indított ebben a témában nemzeti konzultációt, mikor úgyis ez az egyik fő kampánytéma.

Még konkrétan nem tudni, miként vezetné be a kormány Magyarországon a 14. havi nyugdíjat, nem zárható ki, hogy a 13. havihoz hasonló rendszerben történne. Orbán Viktor miniszterelnök 2020 áprilisában jelentette be, hogy négy év alatt fokozatosan vezetik vissza a 13. havi nyugdíjat: így 2021-ben egyheti pluszjuttatással indul a program, majd évente újabb egy hét jár, 2024-re pedig elérik a teljes havi összeget. Később a kormány ezt a folyamatot felgyorsította, és 2022 februárjában már a teljes 13. havi nyugdíjat kifizették minden jogosultnak.

Nem elképzelhetetlen, hogy ezúttal is valami hasonló megoldásban gondolkozik a kormány, azért, hogy ne terhelje túl a költségvetést,

 2026-tól plusz egyheti nyugdíjat kapnának a szépkorúak, majd 2027-től további összeget fizetnének. 

A lengyel példa alapján akár azt a lehetőséget is mérlegelhetik, hogy nem a teljes alapnyugdíj lenne a 14. havi nyugdíj, hanem az átlagnyugdíj, ami most 240 ezer forint körül van.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
