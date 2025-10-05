Deviza
EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF331.13 +0.13% GBP/HUF449.24 +0.81% CHF/HUF419.11 +0.84% PLN/HUF91.39 +0.12% RON/HUF76.41 +0.12% CZK/HUF16.03 +0.12% EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF331.13 +0.13% GBP/HUF449.24 +0.81% CHF/HUF419.11 +0.84% PLN/HUF91.39 +0.12% RON/HUF76.41 +0.12% CZK/HUF16.03 +0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
eredmények
KSH
nyugdíj érték
nyugdíjasok életkörülmény

Így nyúlt hozzá több lépésben a nyugdíjakhoz az Orbán-kormány – részletesen bemutatjuk, mi történt 2010 óta, meglepő számokat közölt a szakértő

Az átlagos öregségi nyugdíj értéke 2010 óta jelentősen nőtt, ami az inflációt is figyelembe véve közel negyedével növelte a nyugdíjasok vásárlóerejét. A kormányzat több lépésével, mint a nyugdíjprémiumok, támogatások és a nyugdíjas munkavállalás könnyítése, jelentősen javultak a nyugdíjasok életkörülményei. Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottságuk is nőtt, miközben az anyagi és szociális nehézségekkel küzdők aránya jelentősen csökkent.
VG
2025.10.05., 11:00

Az öregségi nyugdíj átlagos értéke 2010 januárja és 2025 januárja között 98,8 ezer forintról 242,3 ezer forintra emelkedett, amely a nyugdíjas inflációt is figyelembe véve 24,4 százalékos reálnövekedésnek feleltethető meg – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

idős emberek, várható élettartam, idős, nyugdíjas, öreg, öreg emberek nyugdíj
Javult a nyugdíjasok életkörülménye / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Megjegyezte: a KSH adatbázisában a januári átlagos öregségi nyugdíjakra vonatkozóan áll rendelkezésre adat, vagyis ebben például a kiegészítő nyugdíjemelések, évközi korrekciók vagy a 13. havi nyugdíj hatása nem jelenik meg. Kiemelte, hogy

egy átlagos nyugdíjas a nyugdíjából közel negyedével több terméket és szolgáltatást tud vásárolni, mint 2010-ben.

Ehhez adódik még hozzá a 13. havi nyugdíj, amelyet 2022 óta ismét teljes értékben kapnak a nyugdíjasok, ennek hatását is figyelembe véve, reál értelemben harmadával több pénzből gazdálkodhat az átlagos nyugdíjas idén, mint 2010-ben.

A nyugdíjasok helyzetének megítélése kapcsán leggyakrabban az merül fel, hogy az elmúlt évek gyors béremelkedéséből nem részesültek – fűzte hozzá Molnár Dániel. A törvényi előírásoknak megfelelően a nyugdíjak értéke évről évre csupán a várt inflációnak megfelelő ütemben emelkedett – ha a valós infláció magasabban alakult, akkor kaptak nyugdíjkorrekciót –, amely a dinamikus reálbér-emelkedés miatt azzal járt együtt, hogy a relatív jövedelmi pozíciójuk romlott. 

Orbán Viktor is bejelentést tett

Az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni” – emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök október elsején. 

Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük

– mondta.

A miniszterelnök hozzátette, hogy ez idén is így lesz, minden nyugdíjas megkapja az emelést. „Reményeim szerint már novemberben mindenki megkapja a nyugdíjának megfelelő összeget, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent” – mondta Orbán Viktor.

Nyugdíjemelés visszamenőleg: bőkezű támogatást kapnak az idősek – már novemberben érkezik a pluszpénz

Száztizenkétmilliárd forintot fordítanak erre a célra. Gulyás Gergely a kormányinfón bejelentette: novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés, amely átlagosan 47 ezer forinttal növeli az ellátásokat.

Ezt a kormányzat két irányból igyekezett ellensúlyozni:

  1. Egyrészről az elmúlt 15 évben ötször – 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 – is sor került nyugdíjprémium kifizetésére a gyors gazdasági növekedés eredményeként, de ide lehet sorolni még az idén kiküldött 30 ezer forintos nyugdíjasutalványt vagy a 2016–2017-ben a karácsonyi, 2018-ban pedig a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan kifizetett 10 ezer forintos utalványokat, illetve a 2019-ben fizetett 9 ezer forintos rezsiutalványt. Vagyis látható, hogy amikor a gazdasági teljesítmény lehetővé tette, a kormányzat igyekezett a nyugdíjasokat is támogatni annak eredményeiből.
  2. Másrészről jelentősen lazította a kormányzat a nyugdíj melletti munkavállalás szabályait. A nyugdíjas munkavállalók amellett, hogy a versenyszférában és a közszféra több területén, például
  • a szociális ellátás,
  • és a köznevelés

az öregségi nyugdíj fenntartása mellett is dolgozhatnak, még jelentős adókedvezményben is részesülnek: bruttó bérük után csak a 15 százalékos szja-t kell megfizetniük, miközben a munkáltatóknak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük utánuk.

Javult a nyugdíjasok életkörülménye

Tehát amellett, hogy rugalmasan, jelentős többletjövedelemmel egészíthetik ki a nyugdíjukat, még a munkavállalói oldal is ösztönözve van a foglalkoztatásukra az alacsonyabb adóterhek nyomán. Ennek hatása a foglalkoztatási adatokon is meglátszik: a 65 év feletti foglalkoztatottak száma 2010 első és 2025 első negyedéve között 30,8 ezer főről 130,5 ezer főre emelkedett, de a 60–64 éves korosztályt vizsgálva (ahol például a nők élhetnek a Nők40-nel) is bővült a foglalkoztatottak száma, 76,2 ezer főről 302,3 ezer főre. Hangsúlyozta:

a nyugdíjasok életkörülményeiben bekövetkező javulás pedig a statisztikákban is megjelenik.

Az Eurostat adatai alapján az anyagi és szociális deprivációban élő nyugdíjasok aránya 2014 és 2024 között (2014 óta más módszertannal mérik) megfeleződött, 33,9 százalékról 17,0 százalékra csökkent. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a nyugdíjasok élethelyzetének javítását segítheti elő emellett például

az idén elindított Vidéki Otthonfelújítási Program, amely a lakások, házak felújításához nyújt vissza nem térítendő támogatást az ötezer fő alatti településeken.

Ahogy azt megírtuk, az aktív korúakon túl a nyugdíjasok is több pénzből gazdálkodhatnak 2025-től. Emelkedik a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a  nyugdíjak. Az emelésről a kormány már ősszel döntött.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
orosz

Dráma: már feleannyiba kerül az orosz üzemanyag, mint a magyar

Sorra pottyannak ki a rendszerből az orosz benzinkutak.
6 perc
Németország

Felvázolták a németek, mi történne, ha a NATO lelőne egy orosz gépet – jobb, ha idáig nem jutunk el

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek megvannak az eszközei arra az esetre, ha a NATO az orosz vadászgépek lelövésével reagálna egy esetleges légtérsértésre.
9 perc
amerikai fogyasztó

Vannak olyan mutatók, amiket nem használnak az elemzők, de érzékeltetik a rideg valóságot a gazdaságról

Egyre jobban fogy a recessziós menü, érdemes a hagyományos megközelítésen túl is vizsgálódni. Például hogy milyen ételt vesznek az emberek. Erre is jó a hot dog.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu