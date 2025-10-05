Így nyúlt hozzá több lépésben a nyugdíjakhoz az Orbán-kormány – részletesen bemutatjuk, mi történt 2010 óta, meglepő számokat közölt a szakértő

Az öregségi nyugdíj átlagos értéke 2010 januárja és 2025 januárja között 98,8 ezer forintról 242,3 ezer forintra emelkedett, amely a nyugdíjas inflációt is figyelembe véve 24,4 százalékos reálnövekedésnek feleltethető meg – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.
Megjegyezte: a KSH adatbázisában a januári átlagos öregségi nyugdíjakra vonatkozóan áll rendelkezésre adat, vagyis ebben például a kiegészítő nyugdíjemelések, évközi korrekciók vagy a 13. havi nyugdíj hatása nem jelenik meg. Kiemelte, hogy
egy átlagos nyugdíjas a nyugdíjából közel negyedével több terméket és szolgáltatást tud vásárolni, mint 2010-ben.
Ehhez adódik még hozzá a 13. havi nyugdíj, amelyet 2022 óta ismét teljes értékben kapnak a nyugdíjasok, ennek hatását is figyelembe véve, reál értelemben harmadával több pénzből gazdálkodhat az átlagos nyugdíjas idén, mint 2010-ben.
A nyugdíjasok helyzetének megítélése kapcsán leggyakrabban az merül fel, hogy az elmúlt évek gyors béremelkedéséből nem részesültek – fűzte hozzá Molnár Dániel. A törvényi előírásoknak megfelelően a nyugdíjak értéke évről évre csupán a várt inflációnak megfelelő ütemben emelkedett – ha a valós infláció magasabban alakult, akkor kaptak nyugdíjkorrekciót –, amely a dinamikus reálbér-emelkedés miatt azzal járt együtt, hogy a relatív jövedelmi pozíciójuk romlott.
Az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni” – emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök október elsején.
Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük
– mondta.
A miniszterelnök hozzátette, hogy ez idén is így lesz, minden nyugdíjas megkapja az emelést. „Reményeim szerint már novemberben mindenki megkapja a nyugdíjának megfelelő összeget, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent” – mondta Orbán Viktor.
Száztizenkétmilliárd forintot fordítanak erre a célra. Gulyás Gergely a kormányinfón bejelentette: novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés, amely átlagosan 47 ezer forinttal növeli az ellátásokat.
Ezt a kormányzat két irányból igyekezett ellensúlyozni:
az öregségi nyugdíj fenntartása mellett is dolgozhatnak, még jelentős adókedvezményben is részesülnek: bruttó bérük után csak a 15 százalékos szja-t kell megfizetniük, miközben a munkáltatóknak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük utánuk.
Tehát amellett, hogy rugalmasan, jelentős többletjövedelemmel egészíthetik ki a nyugdíjukat, még a munkavállalói oldal is ösztönözve van a foglalkoztatásukra az alacsonyabb adóterhek nyomán. Ennek hatása a foglalkoztatási adatokon is meglátszik: a 65 év feletti foglalkoztatottak száma 2010 első és 2025 első negyedéve között 30,8 ezer főről 130,5 ezer főre emelkedett, de a 60–64 éves korosztályt vizsgálva (ahol például a nők élhetnek a Nők40-nel) is bővült a foglalkoztatottak száma, 76,2 ezer főről 302,3 ezer főre. Hangsúlyozta:
a nyugdíjasok életkörülményeiben bekövetkező javulás pedig a statisztikákban is megjelenik.
Az Eurostat adatai alapján az anyagi és szociális deprivációban élő nyugdíjasok aránya 2014 és 2024 között (2014 óta más módszertannal mérik) megfeleződött, 33,9 százalékról 17,0 százalékra csökkent. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a nyugdíjasok élethelyzetének javítását segítheti elő emellett például
az idén elindított Vidéki Otthonfelújítási Program, amely a lakások, házak felújításához nyújt vissza nem térítendő támogatást az ötezer fő alatti településeken.
Ahogy azt megírtuk, az aktív korúakon túl a nyugdíjasok is több pénzből gazdálkodhatnak 2025-től. Emelkedik a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a nyugdíjak. Az emelésről a kormány már ősszel döntött.
