Sokkoló táblázat: forintra pontosan kiszámoltuk, mennyivel csökkennek a nyugdíjak, ha tényleg megadóztatják őket – most mindenki megnézheti, mennyit bukna

Egy ilyen változtatás tömegeket érinthetne negatívan. A nyugdíjak megadóztatása, az erről szóló elképzelés egyelőre nem minden részletében ismert, de amit eddig tudunk, már az is meglehetősen sötét képet vázol fel. Megmutatjuk, mennyivel csökkennének a nyugdíjak, tetemes összegekről van szó.
Hecker Flórián
2025.10.16, 07:20
Frissítve: 2025.10.16, 07:29

Elkészült a pontos számítsa annak, hogy mekkora csökkenést okozna a nyugdíjak megadóztatása, amelynek lehetőségét most frissen a Tisza Párthoz köthető egyik tanácsadó-szakértő vetette fel.

Nyugdíjak megadóztatása, nyugdíj
Nyugdíjak megadóztatása: most mindenki megnézheti, mennyit bukna / Fotó: Kocsis Zoltán

A javaslatról a Világgazdaság is beszámolt. Simonovits András szerint túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene,

például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat.

A nyugdíjszakértő közölte, hogy a legmagasabb nyugdíjakat 10-20 százalékkal kellene megadóztatni, ugyanakkor azt nem árulta el, hogy ez mekkora összeget jelentene. Az sem derült ki, hogy mi ért "legmagasabb vagy magasabb nyugdíjakon".

Ő egyébként nem először áll elő drasztikus elképzelésekkel: egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni, a „megmerevített” nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt. Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatár emelése mellett érvel. De a 13. havi nyugdíj „egységesítését”, vagyis az átlagnyugdíj ötletét is felvázolta.

Sőt, néhány hete az ATV-nek adott nyilatkozatában a Tisza Párt esetleges nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva azt mondta, hogy lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. "Először nyerjük meg a választásokat" – fogalmazott. A riporter ekkor kérdezett vissza, hogy ezek szerint Tisza-szimpatizáns-e, mire a közgazdász elismerte, hogy igen.

Nyugdíjak megadóztatása: most mindenki megnézheti, mennyit bukna

Egyelőre tehát annyi ismert, hogy akár 20 százalékos adó is elképzelhető a nyugdíjak esetében. Hogy pontosan mekkora összegtől, arra egyelőre nincs utalás. Ugyanakkor adja magát a kérdés, hogy mégis mennyivel csökkennének a nyugdíjak egy ilyen lépéssel?

Ehhez most elkészült egy forintra pontos számítás, ami azt mutatja meg, hogy a legrosszabb forgatókönyv – tehát a most ismert legmagasabb adókulcs bevezetése –,

  • mit okozna az egyes nyugdíjsávokban,
  • mennyivel csökkentené a havi, illetve az éves nyugdíj összegét,
  • mekkora lenne a nyugdíjasok vesztesége.
nyugdíj
Mennyivel csökkennének a nyugdíjak, ha megadóztatják őket? Fotó: VG

Látható, hogy már

  1. havi 150 ezer forint nyugdíjnál 30 ezer forinttal csökkenne a nyugdíj, ami éves szinten 360 ezer forint mínuszt eredményezne.
  2. Ugyanez a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál 49 200 forint kiesés havonta, ami évente már 590 400 forintot jelent.
  3. A 300 ezres nyugdíjnál ugyanez 60 ezer és 720 ezer,
  4. a 400 ezresnél 80 ezer és 960 ezer,
  5.  az 500 ezresnél 100 ezer és 1,2 millió forint,
  6. míg a 600 ezresnél 120 ezer és 1,44 millió forint,

amit elbukna a nyugdíjas. Ezek tehát tetemes összegek, ráadásul miután a nyugdíjasok száma mintegy 2,5 millió, egy ilyen változtatás tömegeket érinthetne negatívan. Nem véletlen, hogy az ügyben Orbán Viktor is azonnal megszólalt és megüzente:

el a kezekkel a nyugdíjaktól!

A magyar miniszterelnök reagálásáról az alábbi cikkben írtunk részletesen.

Orbán Viktor: el a kezekkel a nyugdíjaktól!
A miniszterelnök szerint a jobboldal mindig azt képviselte, hogy a nyugdíjat növelni kell.

 

