Sokkoló táblázat: forintra pontosan kiszámoltuk, mennyivel csökkennek a nyugdíjak, ha tényleg megadóztatják őket – most mindenki megnézheti, mennyit bukna

Elkészült a pontos számítsa annak, hogy mekkora csökkenést okozna a nyugdíjak megadóztatása, amelynek lehetőségét most frissen a Tisza Párthoz köthető egyik tanácsadó-szakértő vetette fel.

Nyugdíjak megadóztatása: most mindenki megnézheti, mennyit bukna / Fotó: Kocsis Zoltán

A javaslatról a Világgazdaság is beszámolt. Simonovits András szerint túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene,

például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat.

A nyugdíjszakértő közölte, hogy a legmagasabb nyugdíjakat 10-20 százalékkal kellene megadóztatni, ugyanakkor azt nem árulta el, hogy ez mekkora összeget jelentene. Az sem derült ki, hogy mi ért "legmagasabb vagy magasabb nyugdíjakon".

Ő egyébként nem először áll elő drasztikus elképzelésekkel: egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni, a „megmerevített” nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt. Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatár emelése mellett érvel. De a 13. havi nyugdíj „egységesítését”, vagyis az átlagnyugdíj ötletét is felvázolta.

Sőt, néhány hete az ATV-nek adott nyilatkozatában a Tisza Párt esetleges nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva azt mondta, hogy lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. "Először nyerjük meg a választásokat" – fogalmazott. A riporter ekkor kérdezett vissza, hogy ezek szerint Tisza-szimpatizáns-e, mire a közgazdász elismerte, hogy igen.

Nyugdíjak megadóztatása: most mindenki megnézheti, mennyit bukna

Egyelőre tehát annyi ismert, hogy akár 20 százalékos adó is elképzelhető a nyugdíjak esetében. Hogy pontosan mekkora összegtől, arra egyelőre nincs utalás. Ugyanakkor adja magát a kérdés, hogy mégis mennyivel csökkennének a nyugdíjak egy ilyen lépéssel?

Ehhez most elkészült egy forintra pontos számítás, ami azt mutatja meg, hogy a legrosszabb forgatókönyv – tehát a most ismert legmagasabb adókulcs bevezetése –,