Ezekben az üzletekben kapnak legtöbbet a nyugdíjasok az élelmiszer-utalványokért

A nyugdíjasok támogatását célzó programot még tavasszal jelentették be, a személyenként 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványokat tartalmazó küldemények 2025 szeptember eleje és október 15. között kézbesítették postai úton. Mostanra tehát sikeresen lezárult az élelmiszer-utalványok kézbesítése. A program keretében több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékben támogatást. Vannak azonban olyan üzletek, ahol ennél is többet érnek az élelmiszer-utalványok. Mutatjuk, mely boltokban várják a legnagyobb akciókkal a nyugdíjasokat.

Mutatjuk, mely üzletekben érnek a legtöbbet a nyugdíjasok élelmiszer-utalványai / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Ezekben az üzletekben érnek a legtöbbet az élelmiszer-utalványok

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is.

Aldi: 1000 forintos Aldi-kupont kapnak azok a vásárlók, akik 8000 forintos értékhatár felett költenek. Az 1000 forintos Aldi-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 Aldi áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható. Továbbá a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány értéke akár 60 ezer forintra is nőhet azok számára, akik minden címletet egyenként az Aldiban váltanak be, és elérik az applikációs kuponok értékhatárát.

Auchan: Az Auchan ajánlatának lényege, hogy azok a vásárlók, akik az élelmiszer-utalványokból minden vásárlás alkalmával csak egy – bármilyen címletű – utalványt is felhasználnak, tíz vásárlási alkalommal akár 30 ezer forintot érő Bizalompontot is kaphatnak. A jóváírt Bizalompontok később akár egyben is levásárolhatók. Így a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány körültekintő felhasználásával akár 60 ezer forint értékben is lehet vásárolni a magyarországi Auchan áruházaiban. Egy kis odafigyeléssel tehát az állami támogatással megegyező összeget Bizalompont jóváírás formájában megkaphatják a vásárlók.

Lidl: Az üzletláncban azoknak, akik legalább 5 ezer forint értékben váltják be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont adnak ajándékba. Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amikor a nyugdíjasok a Lidl-kupont beváltják a következő vásárlás során, és beolvassák Lidl Plus kártyájukat, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá az applikációban. A Lidl Plus-kupont a megszerzést követő hét napon belül lehet felhasználni, akkor, ha a vásárlás értéke meghaladja az 5000 forintot.