Kevés nyugdíjas tudja, pedig sokaknak jár az egyszeri juttatás: itt a lista a támogatásokról
Ma Magyarországon nagyjából kétmillióan részesülnek öregségi nyugdíjban és korhatár előtti, valamint 267 ezren rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, a Központi Statisztikai Hivatal így összesen 2,267 millió nyugdíjassal számol. Az átlagnyugdíj jelenleg 246 ezer forint körül mozog, a nyugdíjasok kétharmada ennél kevesebbet kap, 440 ezer főnek pedig a havi 140 ezer forintot sem éri el az ellátása, ők azok, akik igen nehéz helyzetben vannak – számolt be egy nyugdíjszakértő az Origónak.
Ezek az egyszeri juttatások segítik a nyugdíjasokat
Az Origo összegyűjtötte, mely juttatások és hogyan igényelhetők. Ilyen egyebek mellett
- az egyszeri állami segély,
- a méltányossági nyugdíjemelés
- vagy a nyugdíjasokat is érintő települési támogatások.
Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru portál szerkesztője a 13. havi nyugdíj fenntarthatóságáról beszélt a portálnak, valamint a tervezett 14. havi nyugdíjjal kapcsolatos hírekről, és arról is, hogy mire számíthatnak összegszerűen a nyugdíjasok jövőre és mit jelent mindez a költségvetésre nézve.
A plusz, 14. havi juttatás a nyugdíjasoknak sok pénzt igényel, a kormány azon dolgozik, hogy meglegyen ennek a stabil pénzügyi alapja. Erről az EU-csúcs után beszélt a miniszterelnök. Nem lenne egyedülálló az öreg kontinensen, ha az Orbán-kormány bevezetné a 14. havi nyugdíjat: négy európai országban is létezik ez a juttatás.