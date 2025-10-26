Aki nem tudta átvenni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, az a postán átveheti – hívja fel rá a figyelmet a Sonline.hu. A Magyar Posta Zrt. szeptember 1-től október 15-ig terjedő időszakban jutatta ki a nyugdíjas utalványokat a megadott címekre.

Fontos figyelmeztetés a nyugdíjasoknak: ezt kell tenni, ha nem érkezett meg az utalvány / Fotó: Vémi Zoltán

Nyugdíjas utalványok: lehet kérelmezni az utalványok ismételt kiküldését

A lap arra is rámutat, hogy ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért – a nyugdíjasok részére az elmúlt időszakban juttatták el az utalványokat.

Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Zsigó Róbert azt írta: az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak. Aki pedig lekéste a 10 napos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: "Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben".

Lehet, hogy a rossz értesítési cím miatt nem kapják meg az utalványt

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva, ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Lényeges információ, hogy a 30 ezer forintos élelmiszer utalványokat 2025. december 31-ig használhatják fel a nyugdíjasok. Zsigó Róbert azt is közölte, hogy több mint 2,3 millió nyugdíjas jutott hozzá élelmiszer-utalványhoz, az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak.