Hivatalos: kiderült, kiknek jár pontosan a novemberi nyugdíjkiegészítés – megjelent a kormányrendelet, ezek a részletek

A nyugdíjasok és a nyugdíjak védelme a kormány számára kiemelt cél, ami vállalta, hogy idén is megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, és garantálja a visszaépített 13. havi nyugdíj februári kifizetését – kezdődik a szerda este a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet, amivel a kabinet idén is ad kiegészítő nyugdíjkiegészítést.
A kormányrendelet a nyugdíjak kiegészítését arra hivatkozva nyújtja, hogy ha a fogyasztói árak növekedésének az adott évben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja a január havi nyugdíjemelés mértékét, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani.
Az emelés során a nyugdíjasok esetében mért fogyasztóiár-növekedés várható mértékét kell figyelembe venni, ha az meghaladja az általános fogyasztóiár-növekedés várható mértékét.
Ennek függvényében a kormány 1,6 százalékos emelést ad.
A nyugdíjasok és az emelésben érintett más ellátásokban részesülők novemberben az emelt összegű ellátáson kívül januárig visszamenőleg megkapják az első tíz hónapra és a tizenharmadik havi nyugdíjra, ellátásra járó különbözetet is.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) alapján a következő ellátásokat emeli hivatalból a kormány:
Az emelt összegű fenti ellátásokat a jogosultak már novemberben megkapják a korábbi hónapok különbözeteivel együtt.
Orbán Viktor a nyugdíjemelést már szerdán beharangozta a közösségi oldalán. A kormányfő közölte, hogy átlagosan több mint 51 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok. Mint ahogy a facebookos oldalára feltöltött videóban kifejtette, „az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni”.
Összesen 122 milliárd forintot fordítanak a nyugdíjak kiegészítésére, de ezt a kiadást a költségvetésben már korábban betervezték, rendelkezésre áll hozzá a forrás.
Az 2025-ös év eleji nyugdíjemelés 3,2 százalék volt, ezt korrigálják most tehát 1,6 százalékkal. Ennek oka, hogy az év elején még a kormány 3,2 százalékos inflációval számolt az idei év egészére, mostanra azonban úgy látszik, magasabb lesz az éves infláció. A Központi Statisztikai Hivatal által szeptember elején közzétett utolsó adatok alapján a január–augusztus időszakban 4,7 százalék volt az általános infláció, viszont a nyugdíjas infláció magasabb, 48 százalék lett.
