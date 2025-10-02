Hivatalos: kiderült, kiknek jár pontosan a novemberi nyugdíjkiegészítés – megjelent a kormányrendelet, ezek a részletek

A nyugdíjasok és a nyugdíjak védelme a kormány számára kiemelt cél, ami vállalta, hogy idén is megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, és garantálja a visszaépített 13. havi nyugdíj februári kifizetését – kezdődik a szerda este a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet, amivel a kabinet idén is ad kiegészítő nyugdíjkiegészítést.

A kormány idén is ad kiegészítő nyugdíjkiegészítést / Fotó: sergio capuzzimati / shutterstock

A kormányrendelet a nyugdíjak kiegészítését arra hivatkozva nyújtja, hogy ha a fogyasztói árak növekedésének az adott évben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja a január havi nyugdíjemelés mértékét, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani.

Az emelés során a nyugdíjasok esetében mért fogyasztóiár-növekedés várható mértékét kell figyelembe venni, ha az meghaladja az általános fogyasztóiár-növekedés várható mértékét.

Ennek függvényében a kormány 1,6 százalékos emelést ad.

A nyugdíjasok és az emelésben érintett más ellátásokban részesülők novemberben az emelt összegű ellátáson kívül januárig visszamenőleg megkapják az első tíz hónapra és a tizenharmadik havi nyugdíjra, ellátásra járó különbözetet is.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) alapján a következő ellátásokat emeli hivatalból a kormány:

az öregségi nyugdíjat, az özvegyi nyugdíjat, a szülői nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti hozzátartozói nyugellátást, a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, a korhatár előtti ellátást, a szolgálati járandóságot, az átmeneti bányászjáradékot, a táncművészeti életjáradékot, a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, azt a baleseti járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, a polgármesterek közszolgálati járadékát, a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást, azt a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását, a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást, a házastársi pótlékot, a házastárs után járó jövedelempótlékot, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, a nemzeti gondozási díjat és az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelést, illetve juttatást, amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2025. január havi emeléséről szóló 452/2024. (XII. 30.) kormányrendelet 1. §-a alapján emelés járt.

Az emelt összegű fenti ellátásokat a jogosultak már novemberben megkapják a korábbi hónapok különbözeteivel együtt.

Orbán Viktor a nyugdíjemelést már szerdán beharangozta a közösségi oldalán. A kormányfő közölte, hogy átlagosan több mint 51 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok. Mint ahogy a facebookos oldalára feltöltött videóban kifejtette, „az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni”.