Magyarország első személyzet nélküli boltja: máris itt a fordulat, a mesterséges intelligencia egymaga nem bírt a tolvajokkal, most kapott egy hús-vér biztonsági őrt - megszólalt a vezérigazgató

Biztonsági őrt ültettek a szegedi Szent István téri személyzet nélküli okosboltba zárás után, amikor csak alkalmazással lehet belépni az üzletbe. Bár a vezérigazgató derűlátó, az intézkedést a lopások indokolták — közölte a délmagyar.
Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója szerint sikeresnek bizonyult a májusban megnyílt, személyzet nélküli boltjuk működése. A több ezer vásárlót kiszolgáló üzlet tapasztalatai alapján a rendszer megbízható, a visszaélések aránya nem haladja meg a hagyományos boltokét.
Naponta elemezzük a működést, és azt látjuk, hogy a bolt gazdaságosan, a várakozásoknak megfelelően üzemel
– mondta a délmagyarnak.
A vezérigazgató szerint május 22. óta több ezer vásárló használta a rendszert, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a személyzet nélküli modell nem jár nagyobb forgalmazási veszteséggel, mint a hagyományos boltok. Azaz nem lopnak benne többet mint a többi boltban.
– Semmivel sem rosszabb a vagyonelszámolásunk, mint a többi üzletünkben. Ez pedig nagyon jó hír, hiszen eleinte mi sem voltunk biztosak abban, hogy ilyen zökkenőmentesen működik majd. A biztonságot modern, mesterséges intelligenciával támogatott kamerarendszer garantálja, amely érzékeli a gyanús mozdulatokat és automatikusan jelzést küld a központba. A tapasztalatok szerint elenyésző volt a ténylegesen bizonyított visszaélés. Például az egyik esetben sikerült tetten érni egy vásárlót, aki több terméket is fizetés nélkül próbált kivinni. Bár szükség van az emberi beavatkozásra, de kijelenthetjük, hogy a mesterséges intelligencia tolvajt fogott.
A Coop Szeged Zrt. vezetése átmenetileg biztonsági őrrel is megerősítette a felügyeletet, de ez nem lesz tartós. – A vásárlók most találkozhatnak őrző-védelmi személyzettel, de ez átmeneti megoldás – tette hozzá.
Az automatizált rendszer lényege éppen az, hogy emberi beavatkozás nélkül működjön, így hosszú távon ez a felügyelet megszűnik
– hangsúlyozta a vezérigazgató.
Ahogy korábban megírtuk, Sikeres tesztidőszakon van túl az Auchan Go okosüzlete is, a Trade Magazin szakmai elismerése mellett a vásárlói adatok is a koncepció sikerét igazolják. Az áprilisban a Bikás parkban átadott, mesterséges intelligencia által vezérelt üzlet forgalma folyamatosan nő, és a kezdeti kihívások után mára egy stabilan működő, a környékbeliek számára fontos orientációs ponttá vált.
