Deviza
EUR/HUF391.08 -0.08% USD/HUF335.8 -0.24% GBP/HUF450.45 -0.14% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.92 -0.08% RON/HUF76.8 -0.09% CZK/HUF16.05 -0.12% EUR/HUF391.08 -0.08% USD/HUF335.8 -0.24% GBP/HUF450.45 -0.14% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.92 -0.08% RON/HUF76.8 -0.09% CZK/HUF16.05 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
okosbolt
bevásárlás
gazdaság

Magyarország első személyzet nélküli boltja: máris itt a fordulat, a mesterséges intelligencia egymaga nem bírt a tolvajokkal, most kapott egy hús-vér biztonsági őrt - megszólalt a vezérigazgató

A szegedi Szent István Coop-ban átmenetileg biztonsági őr felügyeli a működést zárás után. Az okosbolt eddig is sikeresen üzemelt, de a lopások miatt ideiglenesen emberi felügyeletet vezettek be. A vezérigazgató szerint az automatizált rendszer megbízható, és hosszú távon ismét teljesen önálló lesz a bolt.
VG
2025.10.09, 06:29

Biztonsági őrt ültettek a szegedi Szent István téri személyzet nélküli okosboltba zárás után, amikor csak alkalmazással lehet belépni az üzletbe. Bár a vezérigazgató derűlátó, az intézkedést a lopások indokolták — közölte a délmagyar.

kiskereskedelem, bolt, várásló, okos, kosár, infláció, vásárlás kiskereskedelmi forgalom
Az okosboltok hamarosan ellepik az országot, csak egy app kell és máris vásárolhatunk / Fotó: CandyRetriever / shutterstcok

Okosbolt Szegeden ideiglenes biztonsági felügyelettel

Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója szerint sikeresnek bizonyult a májusban megnyílt, személyzet nélküli boltjuk működése. A több ezer vásárlót kiszolgáló üzlet tapasztalatai alapján a rendszer megbízható, a visszaélések aránya nem haladja meg a hagyományos boltokét. 

Naponta elemezzük a működést, és azt látjuk, hogy a bolt gazdaságosan, a várakozásoknak megfelelően üzemel 

– mondta a délmagyarnak.

A vezérigazgató szerint május 22. óta több ezer vásárló használta a rendszert, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a személyzet nélküli modell nem jár nagyobb forgalmazási veszteséggel, mint a hagyományos boltok. Azaz nem lopnak benne többet mint a többi boltban.

Mesterséges intelligencia és emberi felügyelet

– Semmivel sem rosszabb a vagyonelszámolásunk, mint a többi üzletünkben. Ez pedig nagyon jó hír, hiszen eleinte mi sem voltunk biztosak abban, hogy ilyen zökkenőmentesen működik majd. A biztonságot modern, mesterséges intelligenciával támogatott kamerarendszer garantálja, amely érzékeli a gyanús mozdulatokat és automatikusan jelzést küld a központba. A tapasztalatok szerint elenyésző volt a ténylegesen bizonyított visszaélés. Például az egyik esetben sikerült tetten érni egy vásárlót, aki több terméket is fizetés nélkül próbált kivinni. Bár szükség van az emberi beavatkozásra, de kijelenthetjük, hogy a mesterséges intelligencia tolvajt fogott. 

Lopások miatt döntöttek a megerősítés mellett

A Coop Szeged Zrt. vezetése átmenetileg biztonsági őrrel is megerősítette a felügyeletet, de ez nem lesz tartós. – A vásárlók most találkozhatnak őrző-védelmi személyzettel, de ez átmeneti megoldás – tette hozzá. 

Az automatizált rendszer lényege éppen az, hogy emberi beavatkozás nélkül működjön, így hosszú távon ez a felügyelet megszűnik 

– hangsúlyozta a vezérigazgató.

Budapesten más a tapasztalat az okosboltokkal

Ahogy korábban megírtuk, Sikeres tesztidőszakon van túl az Auchan Go okosüzlete is, a Trade Magazin szakmai elismerése mellett a vásárlói adatok is a koncepció sikerét igazolják. Az áprilisban a Bikás parkban átadott, mesterséges intelligencia által vezérelt üzlet forgalma folyamatosan nő, és a kezdeti kihívások után mára egy stabilan működő, a környékbeliek számára fontos orientációs ponttá vált.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu