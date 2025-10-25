Magyar zebrák jelenhetnek meg külföldön

A Pearl Enterprises Kft. idén a tavalyihoz hasonlóan száz új okoszebrát helyez működésbe, ezzel 400-ra emelkedik a járókelők és az autósok biztonságát javító gyalogosátkelők száma Magyarországon.

Gyalogátkelő. De vajon okoszebra? / Fotó: Hans Lucas via AFP

Szűcs Alfréd, a Pearl Enterprises Kft. közlekedésbiztonsági üzletága, a Solarway értékesítési vezetője elmondta,

tavaly elsőként Romániában jelentek meg a saját fejlesztésű SafeCross okoszebrával. Németországban, Szlovákiában és Ausztriában is keresik a disztribúciós partnereket,

a tárgyalások már előrehaladtak – tette hozzá.

Ismertetése szerint az okoszebrák működési elve, hogy az átkelőnél az út két oldalán érzékelőket helyeznek el, az útburkolatba pedig nagy fényerejű LED-prizmákat, amelyek villogó fénnyel figyelmeztetik az autósokat a gyalogosok áthaladására. A felmérések is bizonyítják, hogy ezzel jelentősen javul a járművezetők megállási hajlandósága is, és így csökkenthetők a balesetek is – jegyezte meg.

A Pearl Enterprises főbb partnerei a helyi önkormányzatok, de egyre több megkeresés érkezik cégektől, az elmúlt évben 25 vállalat telephelyén telepítettek okoszebrát – jelezte az értékesítési vezető. A kistelepülések uniós és hazai pályázati forrásokból, a Magyar Falu Program vagy a Versenyképes Járások Program pályázatain keresztül is finanszírozhatják az okoszebrák telepítését.

Az engedélyeztetés, a hagyományos gyalogátkelőhelyekhez hasonlóan időigényes folyamat, a hatósági eljárás egy–három hónapig tarthat, a rendszer üzembe helyezése azonban egy nap.

A kiépítés költsége bruttó 4-4,8 millió forint körül van, de ez akár csökkenthető a beszállítók kiváltásával. Szűcs Alfréd elmondta, hogy a vállalatnál zajló fejlesztések egyik célja, hogy a technológiához szükséges minden eszközt és szoftveres megoldást teljes egészében házon belülről biztosítsanak.

A Pearl Enterprises közlekedésbiztonsági divíziója új tevékenységekkel és termékekkel is bővítette portfólióját, mint a vasúti járműjelző rendszer, amelynek tesztelése jelenleg is zajlik.

Szűcs Alfréd elmondta, a társaság évente az árbevétel mintegy 5 százalékát fordítja fejlesztésre, céljuk, hogy folyamatos innovációval mindig a legkorszerűbb rendszereket használják. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Pearl Enterprises Kft. árbevétele 2024-ben 3,804 milliárd forintra emelkedett az előző évi 2,711 milliárdról. Az adózott eredmény ugyanebben az időszakban 569,984 millió forintról 607,090 millió forintra nőtt.