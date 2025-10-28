Deviza
önkiszolgáló kassza
személyi jövedelemadó
adó

Ezzel vége lehet az önkiszolgáló kasszáknak Magyarországon: a parlamentben hangzott el a terv, rommá adóztatnák érte a boltokat

A parlamentben heves vita alakult ki az önkiszolgáló kasszákról.
Andor Attila
2025.10.28, 06:50
Frissítve: 2025.10.28, 06:51

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője azt javasolta a parlamentben, hogy a jellemzően a multiknál, szuper- és hipermarketeknél bevezetett önkiszolgáló kasszák esetében a kormány kötelezze a tulajdonosokat arra, hogy fizessék meg azokat az adókat és járulékokat - a 15 százalékos személyi jövedelemadót, a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot, illetve a 13 százalékos szociális hozzájárulást - amiket 

megspórolnak azzal, hogy nem élő munkaerőt alkalmaznak. 

önkiszolgáló kassza
Önkiszolgáló kassza - keményen megadózttnák / Fotó: Shutterstock

Szerinte ebből a pénzből kellene tisztességesen emelni az alacsony nyugdíjakat. 

Futótűzként terjednek az önkiszolgáló kasszák 

Az önkiszolgáló kasszák terjedése futótűzként halad a nagy láncoknál, kivéve az Aldit, amely egyelőre kitart a hagyományos kasszák mellett. A cégek szerint az önkiszolgáló kasszák bevezetése nem járt kirúgásokkal.
A Spar és a Lidl már bevezette az önkiszolgáló kasszákat üzleteikben, míg az Aldi továbbra is ellenáll ennek a megoldásnak. A Sparnál jelenleg közel 200 üzletben működik önkiszolgáló kassza, a számuk meghaladja a 900 darabot, ahol a forgalom közel 40 százaléka ezeken keresztül bonyolódik – írja a Beol. Az üzletlánc a portálnak elárulta: a Sparnál az önkiszolgáló kasszák bevezetése nem járt elbocsátásokkal, a hagyományos kasszákat is megtartják, hogy a vásárlók szabadon választhassanak. Idén folytatódnak a telepítések, olyan azonban nincsen tervbe véve náluk, hogy egy üzletben kizárólag önkiszolgáló kasszatípus legyen elérhető.

A Lidl Magyarországon szintén széles körben alkalmazza az önkiszolgáló kasszákat, jelenleg több mint 1300 ilyen kassza működik 214 áruházban, üzletenként átlagosan 6 kassza. A Lidl tapasztalatai szerint a vásárlók több mint 40 százaléka választja ezt a fizetési módot, és a vállalat folyamatosan fejleszti a rendszert, hogy még egyszerűbb és gyorsabb legyen a bevásárlás.

Ezzel szemben 

az Aldi nem tervezi az önkiszolgáló kasszák telepítését Magyarországon.

  Az Aldi filozófiája szerint a gyorsan és hatékonyan dolgozó kasszák növelik az ügyfélélményt, és a vállalat a hagyományos kasszák mellett tart ki. Ugyanakkor figyelemmel kísérik a technológiai fejlesztéseket, és nem zárják ki a jövőbeni innovációkat sem.

