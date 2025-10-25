Október 26-án, vasárnap hajnali 3 órakor ismét vissza kell tekernünk az órákat 2-re. Ez lesz az idei őszi óraátállítás, amikor a nyári időszámítás véget ér, és visszatérünk a „normális”, vagyis a téli időszámításhoz. Minden évben ilyenkor fellángol a vita: miért csináljuk ezt még mindig?

Megint tekerjük az órát – de meddig még? Vasárnap óraátállítás, pedig már évekkel ezelőtt eltöröltük volna / Fotó: Hans Lucas via AFP

Nem döntött már úgy az Európai Unió, hogy eltörlik az egész rendszert? És ha igen, miért nem történt semmi? A kérdés jogos. Az elmúlt években többször is napirenden volt az óraátállítás eltörlése, sőt: az Európai Parlament 2019-ben meg is szavazta, hogy 2021-től megszűnjön az évenkénti kétszeri időváltoztatás. Mégis, 2025-ben még mindig az éjszaka közepén matatunk az óráinkkal, állítjuk a sütőt, a kocsiban a kijelzőt, vagy éppen várjuk, hogy az okostelefon magától tegye meg helyettünk.

Az óraátállítás eltörlésére volt politikai akarat, de egységes döntés nem született

Az óraátállítás eltörléséről szóló uniós kezdeményezés 2018-ban indult el, amikor az Európai Bizottság – története egyik legnagyobb társadalmi konzultációja után – javasolta, hogy szüntessék meg az évi kétszeri időváltást. A konzultációban több mint 4,6 millió európai polgár vett részt, és a válaszadók 84 százaléka támogatta az óraátállítás eltörlését. Ez egyértelmű jelzés volt:

az emberek többsége már nem tartja hasznosnak a rendszert.

A bizottság javaslata alapján az Európai Parlament 2019 márciusában megszavazta, hogy 2021-től minden tagállam térjen át az állandó időszámításra – akár a nyári, akár a téli változatra –, de azóta nem történt előrelépés. Az oka egyszerű, mégis frusztráló: az uniós tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy ki melyik időszámítást választaná, és miként koordinálnák ezt egymással.

Mivel nincs egységes megállapodás, az időzónák széttartóvá válhatnának az EU-ban, ami zavart okozna

a közlekedésben,

a gazdasági kapcsolatokban

és az unió belső piacának működésében.

Így a kezdeményezés, bár a szándék és a politikai támogatás megvolt, lényegében parkolópályára került.

De miért is akartuk eltörölni?

Az óraátállítás eredeti célja az volt, hogy jobban kihasználjuk a természetes napfényt, ezáltal csökkentve a mesterséges világítás és fűtés igényét, vagyis energiát és pénzt takarítsunk meg. Ez az elképzelés azonban az elmúlt évtizedekben egyre inkább elavulttá vált.