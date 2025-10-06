Orbán a minimálbérről: hasamra üthetnék és mondhatnék egy számot – ehelyett kész besegíteni a kormány

A fizetéseket fő szabály szerint a piac határozza meg, a bonyolult eset, hogy mennyi lesz a minimálbér Magyarországon – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével adott interjút az Economxnek. A kormányfő hosszan beszélt az idei minimálbér-emelés dilemmáiról, amelyről jelenleg folynak az egyeztetések. Mint elmondta, a minimálbér ugyan egy piaci bér, ám a kormány be tud avatkozni. Ám ahhoz, hogy ezt meg tudják határozni, a három oldalnak, a kormánynak, a munkaadóknak és a szakszervezeteknek is meg kell tudniuk állapodni.
Orbán szerint a kormányok különböző taktikát választanak, hogy milyen módon vesznek részt a tárgyalásokon. „A mi filozófiánk, és az én személyes filozófiám is az, hogy engedjük a piaci szereplőket megállapodni” – húzta alá, hozzátéve, ha a szakszervezetek és a vállalkozók meg tudnak állapodni, akkor a gazdaság is képes lesz teljesíteni, tehát nem erőltetnek rá olyat a gazdaságra, amit nem tudnak kitermelni.
Miután azonban a szakszervezeteknek és a tőketulajdonosoknak is megvan a magukhoz való eszük, ezért a vállalkozók közbevetik, hogy ha a kormány segít adócsökkentéssel, akkor magasabb bérben is meg tudnak egyezni. „Most éppen ott tartunk, hogy egy két számjegyű minimálbér-megállapodáshoz, amit ők egymással ki tudnának tárgyalni, ahhoz ők azt mondják, hogy az kellene, hogy a magánvállalkozásokat terhelő adókból a kormány lépjen vissza.” Jelenleg is folynak erről az egyeztetések, amelyekről részleteket nem árult el, azonban szerinte afelé mennek az események, hogy a kormánynak is kell valamilyen adócsökkentést vállalnia.
Hasamra üthetnék, és mondhatnék egy számot, de az tönkretenné a gazdaságot. Ha erős vagy, és a kormánynak nagyon erős jogosítványai vannak, akkor tudnod kell használni az erődet. És az erő használatának a tudománya, hogy mikor nem használod. És ez pont az az eset, amikor nem szabad használni
– válaszolta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy az adócsökkentés függvénye-e, hogy jövőre két számjegyű mértében emelkedik-e a minimálbér. Hangsúlyozta, egyedül is eldönthetné a kormány, hogy végül mekkora lesz az emelés, de ez szerinte nem vezetne jóra, ezért a szakszervezetekre és a vállalkozókra kell bízni a döntést, a kormány ebben segíteni kívánja őket.
Nagy Elek, az MKIK elnöke elmondta, hogy Nagy Mártonnal egyeztettek a kormánnyal kötött májusi megállapodásról, a stabilitás érdekében azt javasolták, hogy az egyéni vállalkozók adójánál, ami mintegy félmillió céget érint, a következő három évben emeljék a felső határt a mostani 18 millió forintról 20, 22, 24 millió forintra. Elárulta, hogy arra is nyitott a kormányzat, hogy a vállalkozók költséghányadát, amit elszámolhatnak, 40-ről 50 százalékra emeljék. Ezzel majdnem 20 százalékkal kevesebb adót fognak fizetni az egyéni vállalkozók, ha ezt a kormány támogatja.
Múlt héten írtunk róla, hogy hamarosan felgyorsulhatnak a minimálbér-tárgyalások. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője a Világgazdaságnak azt mondta, november közepéig szeretnének megállapodni. A munkavállalói oldal azon az egységes állásponton van, hogy van egy tavalyi bérmegállapodás, ami kötelezi a feleket.
Azt is hangsúlyozta, hogy garantált bérminimum esetében mindenképpen két számjegyű emelést szeretnének kiharcolni.
Ezért viszonylag rövid időn belül, várhatóan már a jövő hetet követően kerülhet sor a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívására, ahol mind a három szereplő jelen lehet. Ennek kimenetele azonban nagyban függ attól, hogy a kormány ipar- és munkahelyvédelmi akcióterve pontosan milyen kedvezményeket ad a vállalkozói oldal számára.
A Liga vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány a vállalkozóknak belengetett adókönnyítéseket a 2016-os bérmegállapodáshoz hasonlóan feltételekhez kötheti, ezzel segítve a megállapodás létrejöttét. Egy sor adókönnyítés van a napirenden:
A megállapodás megkötését egyértelműen nehezíti, hogy az idei, vártnál lassabb gazdasági növekedés és a megváltozott makropálya miatt láthatóan a munkáltatói oldal befeszült.
Annak ellenére, hogy tavaly három évre megállapodtak, a 2026-ra szóló 13 százalékos minimálbér-megállapodás helyett már kisebb emelést adnának. Ezt egyébként a tavalyi bérmegállapodásból is fakad, ami kötelezően előírja az újratárgyalást, ha makromutatókban (bruttó átlagkereset növekedés, GDP, infláció) nagyobb az eltérés egy százaléknál. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezett, és erre épült maga a bérmegállapodás is. Ehhez képest idén 4,7 százalékos inflációt és 0,6 százalékos növekedést vár a jegybank a legutóbbi inflációs jelentésében,
így a makrogazdasági mutatókban az eltérés 1,4 százalékos lehet, tehát nemcsak gazdaságilag, hanem jogilag is újra kell tárgyalni a megállapodást.
Mészáros Melinda vezetője úgy vélte, hogy a minimálbér pályája viszonylag jól körvonalazódik, nem ez lesz elsődlegesen a kérdés, hanem sokkal inkább a szakmunkás-minimálbér, amely piacérzékenyebb, és a gazdasági folyamatokra is sokkal érzékenyebb, ezért itt várhatók a nagyobb viták.
A tét pedig nem kicsi. A tavalyi bérmegállapodás 2016 után lett ismét többéves, aminek értelmében január elsejétől a minimálbér 9 százalékkal, bruttó 290 800 forintra emelkedett. Így, ha tartják magukat a felek az eredeti menetrendhez, akkor
Tehát egy 10 százalékos emeléssel 383 680 forintra nőhetne, amivel a szakmunkás-minimálbér kvázi elérné az ezer eurót. Persze ehhez az is kell, hogy kitartson a forint elmúlt hónapokban látott lendülete. De nem csak ezt a célt sikerülne teljesíteni. Egy ekkora emelés után szinte biztosra lehetne venni, hogy a bérdinamika 10 százalék fölé gyorsul, ebben az esetben pedig a mostani, 704 ezer forintos bruttó átlagkereset könnyen elérné a 780 ezer forintot. Ez már a kétezer eurós határ megközelítését jelentené.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.