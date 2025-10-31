Deviza
magyar kormány
14. havi nyugdíj
Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország
Orbán Viktor
béremelés
nyugdíj
interjú

Orbán Viktor pontosan elmagyarázta, miért nem nő eléggé a magyar gazdaság: "Megemelem a kalapomat Nagy Márton előtt, ez kész csoda"

Orbán Viktor ismét interjút adott a Kossuth rádióban, és elmondta, hogy milyen fontos események, döntések voltak az elmúlt héten. A miniszterelnök beszélt a 14. havi nyugdíjról, a magyar gazdaság helyzetéről, az orosz–ukrán háború magyarországi hatásairól és arról is, nemsokára látogatást tesz Donald Trumpnál.
Németh Anita
2025.10.31., 07:19

Olasz látogatás, béremelések, 14. havi nyugdíj, üzemanyagár, washingtoni látogatás – várhatóan ezekről is beszél Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, a szokásos péntek reggeli interjújában.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor élő adásban mondja el, mi vár Magyarországra / Fotó: Benkő Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor ismét interjút ad a Kossuth rádióban, és elmondja, hogy milyen fontos események, döntések voltak az elmúlt héten. A Világgazdaság összesítése szerint az alábbiakról eshet szó.

Lapunk is beszámolt arról, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hétfőn díszszázaddal fogadta Orbán Viktort Rómában, ami ritka diplomáciai gesztusnak számít.

A magyar kormányfő csütörtökön rövid videóban beszámolt arról, hogy a kormányülésen „rengeteg fontos és jó döntés” született. Ezek egyike volt a 14. havi nyugdíj kiutalása. Orbán Viktor felsorolásszerűen említést tett arról, hogy

  • döntöttek az árrésstop meghosszabbításáról és kiterjesztéséről,
  • 15 százalékos fizetésemelésről a szociális és kulturális ágazatban,
  • a nevelőszülők járandóságának megduplázásáról,
  • valamint összeállítottak egy akciótervet az állami gondozásban élő gyermekek helyzetének javítására.

A miniszterelnök előreláthatóan arról is említést tesz, hogy november 7-én Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadja őt. A találkozón energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodások várhatók, és szó lesz a Budapestre tervezett békecsúcsról is, amely az orosz–ukrán háború lezárásának egyik legfontosabb diplomáciai eseményévé válhat.

A kormányfőt várhatóan az üzemanyagárakról is kérdezik. Az üzemanyagárak többször emelkedtek az elmúlt hetekben. Legutóbb szerdán volt jelentős drágulás a hazai üzemanyagpiacon. Az a gázolajat használó autósokat érintette érzékenyebben, literenként akár 8 forinttal kell többet fizetniük. A benzin ára is emelkedett. 

Orbán Viktor szerint fegyverkezési verseny zajlik és adósságválság jöhet Európában

A miniszterelnök első témaként arról beszélt, hogy egy fegyverkezési verseny kezdőpontján vagyunk. Az európai vezetők nem érzékelik a veszélyt, olyanokat mondanak, amik miatt

Európa a háború felé tart.

Magyarországnak ezért kulcsfontosságú, hogy háborúellenes és békepárti kormánya legyen, nekünk ki kell maradni azokból a döntésekből, amelyekkel Európa háború felé tántorog.

Ma már csak Európa háborúpárti a nagyhatalmak közül, Donald Trump elnökségével az Egyesült Államok már nem. Az ukránok honvédő háborút vívnak, nem tudják elfogadni, hogy a területük egy része elveszett. Ezt az európaiak finanszírozzák, és könnyen ők is háborúba kerülhetnek. Ez nagyon veszélyes. Békét jelenleg csak egy nagyhatalom akar, Amerika.

Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja.

A hajlandók koalíciója hajlandó másokat halálba küldeni, mert ők még csak fegyverkeznek.

Brüsszelnek nincsen pénze, akik a háborút támogatják, azok az adóemelést és a hitelfelvevést támogatják, mert amikor Brüsszel pénzt küld Ukrajnába, az a mi pénzünkből is történik. 

Eközben pedig az európai gazdaság óriási bajban van.

Összességében klasszikus adósságválság jöhet.

A látogatás Donald Trumpnál kardinális jelentőségű lehet a magyar–amerikai kapcsolatokban

A miniszterelnök elmondta, hogy régóta dolgoznak a fehér házi látogatásán. Orbán Viktor gazdasági vezetőkkel, miniszterekkel, állami szervek vezetőivel, nemzetbiztonsági tanácsadókkal látogat Amerikába. A magyar–amerikai kapcsolatok teljes ráncfelvarrása zajlik, új gazdasági együttműködés jöhet.

Az energia kérdés rendezése fontos az amerikai befektetések hazánkba hozatalához. 

Meg kell értetni az amerikaiakkal, hogy milyen olyan országban élni, amelyiknek nincs tengerpartja, azaz kiszolgáltatottnak lenni. Magyarország csővezetéken keresztül tud energiahordozókat szerezni, ezt meg kell érteniük az amerikaiaknak, hogy kivételt kaphassunk az Oroszország elleni szankciók alól.

A magyar gazdaság az ukrajnai háború miatt nem tud növekedni

A riporter rátért arra, hogy a magyar gazdaság stagnált a harmadik negyedévben az előzőhöz képest. Orbán Viktor szerint sikeres gazdaságpolitika csak 2010 után volt. Ebből a tapasztalatból kiindulva mondja, hogy spórolással nem lehet a gazdaságot növekedési pályára állítani. Azt kell tenni, ami a magyar embereknek jó, és nem a számoknak.

A magyar gazdaság azért nem tud 1 százaléknál jobban növekedni, mert háború van. A háború blokkolja az európai gazdaságot.

Pedig hazánknak legalább 3 százalékos GDP-bővülésre van szüksége. 

A béke a magyar családok számára a legfontosabb gazdasági érdek. A mindennapi megélhetés terhe csökken, ha vége lesz a háborúnak, és lesz egy nagyobb gazdasági növekedés. Éppen ezért nem is számít növekedésre addig, míg az ukrajnai háborúban nem lesz béke.

Addig is „le a kalappal" Nagy Márton teljesítménye és gazdasági csapata előtt, hogy a hiányt elfogadható keretekben tartotta, és támogatási programokat tudott indítani. 

Kész csoda, hogy egy háborúban leblokkolt magyar és európai gazdaság idején képes egyszerre futtatni béremelési programokat, egy 3 százalékos programot az első otthon megteremtése érdekében és Európa legnagyobb adócsökkentését.

A 14. havi nyugdíj szükséges és lesz

„Vért izzadtunk, hogy visszaadjuk a 13. havi nyugdíjat, de szerintem a 14. is szükséges” – mondta a kormányfő.

Ennek most van az ideje, a kérdés az, hogy hány lépésben tudjuk megcsinálni.

Orbán Viktor igazságosnak tartja, ha mindenki egységesen kap emelést. „Mindig jobb, ha a nyugdíjrendszer összes tagja számára azonos arányban emelsz nyugdíjakat.”

KSH

arany

14. havi nyugdíj

