Orbán Viktor bejelentést tett: mindent tisztázott a kormányfő, nincs több kérdés a 14. havi nyugdíjról – eldőlt a pluszpénz sorsa

Orbán Viktor szerint a Tisza Párt újabb gazdasági csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés. A miniszterelnök szerint Magyar Péter pártja a brüsszeli elvárásoknak akar megfelelni, míg a Fidesz a magyaroknak. Sőt, a kormány már a 14. havi nyugdíj bevezetésén is dolgozik.
VG
2025.10.16., 09:13

„Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió" – írta Orbán Viktor facebookos posztjában csütörtök reggel.

orbán viktor Viktor Orban PM Of Hungary At The European Council Summit
Orbán Viktor nagy bejelentést tett a nyugdíjakról / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő úgy látja, hogy a Tisza Párt szerint a magyar nyugdíjrendszer „túl nagylelkű". Rámutatott, hogy Magyar Péter pártja Brüsszelnek akar megfelelni, hogy a pénzt Ukrajnának lehessen küldeni. Ezzel szemben a Fidesz a magyarok érdekeit nézi. „Mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz."

Sőt, Orbán Viktor arról is említést tett, hogy gőzerővel dolgoznak azon, hogy 14. havi nyugdíjat is adjon.

Mint a Világgazdaság korábban megírta, elkészült a pontos számítása annak, hogy mekkora csökkenést okozna a nyugdíjak megadóztatása, ennek lehetőségét most frissen a Tisza Párthoz köthető egyik tanácsadó-szakértő vetette fel.

Simonovits András szerint túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene, például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat.

A nyugdíjszakértő közölte, hogy a legmagasabb nyugdíjakat 10-20 százalékkal kellene megadóztatni,

ugyanakkor azt nem árulta el, hogy ez mekkora összeget jelentene. Az sem derült ki, hogy mi ért „legmagasabb vagy magasabb nyugdíjakon”.

Egyelőre tehát annyi ismert, hogy akár 20 százalékos adó is elképzelhető a nyugdíjak esetében. Hogy pontosan mekkora összegtől, arra egyelőre nincs utalás. 

Egy számítás szerint havi 150 ezer forint nyugdíjnál 30 ezer forinttal csökkenne a nyugdíj, ami éves szinten 360 ezer forint mínuszt eredményezne. Ugyanez a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál 49 200 forint kiesés havonta, ami évente már 590 400 forintot jelent.

Tisza Párt

Orbán Viktor bejelentést tett: mindent tisztázott a kormányfő, nincs több kérdés a 14. havi nyugdíjról – eldőlt a pluszpénz sorsa

Míg a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, addig a Fidesz még több pénzt adna az idősekek.
smr

Eddig soha nem látott atomerőmű építése vette kezdetét: az egész világ erre figyel – Magyarországnak is része lehet benne

Érdemes odafigyelni az atomprojektre, hatalmas magyar technológiaexport van a küszöbön.
feljelentés

Súlyos döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank: valami nagyon nincs rendben a székháza felújításánál – megtörtént a feljelentés, Varga Mihály rendet tesz a jegybanknál

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben.

