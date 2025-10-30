Aranykor indul novemberben: Orbán Viktor történelmi megállapodásokat ír alá a Fehér Házban – a békecsúcsot is nyélbe ütnék

November 7-én Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadja Orbán Viktort – jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A találkozón energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodások várhatók, és szó lesz a Budapestre tervezett békecsúcsról is, amely az orosz-ukrán háború lezárásának az egyik legfontosabb diplomáciai eseményévé válhat.

Orbán Viktor jövő héten Washingtonba utazik, ahol Trump elnökkel a békefolyamat és a magyar-amerikai gazdasági együttműködés új szakaszáról tárgyalnak / Fotó: AFP

Csütörtökön a Miniszterelnökséget vezető miniszter hivatalosan is megerősítette:

Orbán Viktor november 7-én az amerikai elnök, Donald Trump vendége lesz Washingtonban, a Fehér Házban.

A találkozó újabb mérföldkő lehet hazánk és az Egyesült Államok kapcsolatában, hiszen a hivatalos program alapján energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodások is születhetnek. A magyar és az amerikai kormány látszólag minden stratégiai területen szorosabb együttműködést szeretne elérni.

A budapesti békecsúcs tervéről Gulyás szerint a kormány folyamatosan egyeztet több nemzetközi partnerrel, köztük az Egyesült Államokkal is, mivel Magyarország közvetítése nélkül kétséges, hogy gyorsan véget lehet-e vetni a közel négy éve tartó háborúnak.

Nincs vita a békecsúcs kapcsán, de valóban el kellene jutni odáig, hogy a háborúzó felek között békemegállapodás szülessen

– fogalmazott a miniszter. A mostani washingtoni látogatás tehát nem csupán kétoldalú gazdasági és biztonsági kérdésekről szólhat, hanem arról is, hogy az Egyesült Államok és Magyarország közösen keressen megoldást a háborús válság lezárására.

A magyar diplomácia az utóbbi hónapokban több csatornán is hangsúlyozta: Budapest kész otthont adni egy nemzetközi békekonferenciának, és a miniszterelnök korábbi közvetítői szerepvállalása – köztük kijevi és moszkvai tárgyalásai – is ezt az irányt erősítik. A jövő heti találkozó új lendületet adhat ennek a kezdeményezésnek.