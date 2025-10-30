Aranykor indul novemberben: Orbán Viktor történelmi megállapodásokat ír alá a Fehér Házban – a békecsúcsot is nyélbe ütnék
November 7-én Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadja Orbán Viktort – jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A találkozón energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodások várhatók, és szó lesz a Budapestre tervezett békecsúcsról is, amely az orosz-ukrán háború lezárásának az egyik legfontosabb diplomáciai eseményévé válhat.
Csütörtökön a Miniszterelnökséget vezető miniszter hivatalosan is megerősítette:
Orbán Viktor november 7-én az amerikai elnök, Donald Trump vendége lesz Washingtonban, a Fehér Házban.
A találkozó újabb mérföldkő lehet hazánk és az Egyesült Államok kapcsolatában, hiszen a hivatalos program alapján energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodások is születhetnek. A magyar és az amerikai kormány látszólag minden stratégiai területen szorosabb együttműködést szeretne elérni.
A budapesti békecsúcs tervéről Gulyás szerint a kormány folyamatosan egyeztet több nemzetközi partnerrel, köztük az Egyesült Államokkal is, mivel Magyarország közvetítése nélkül kétséges, hogy gyorsan véget lehet-e vetni a közel négy éve tartó háborúnak.
Nincs vita a békecsúcs kapcsán, de valóban el kellene jutni odáig, hogy a háborúzó felek között békemegállapodás szülessen
– fogalmazott a miniszter. A mostani washingtoni látogatás tehát nem csupán kétoldalú gazdasági és biztonsági kérdésekről szólhat, hanem arról is, hogy az Egyesült Államok és Magyarország közösen keressen megoldást a háborús válság lezárására.
A program az energetikát, a védelmi ipart és a befektetéseket is érinti, minden adott a sikeres látogatáshoz. Szijjártó Péter szerint Donald Trump és Orbán Viktor november elején átfogó gazdasági megállapodást fog kötni Washingtonban.
A magyar diplomácia az utóbbi hónapokban több csatornán is hangsúlyozta: Budapest kész otthont adni egy nemzetközi békekonferenciának, és a miniszterelnök korábbi közvetítői szerepvállalása – köztük kijevi és moszkvai tárgyalásai – is ezt az irányt erősítik. A jövő heti találkozó új lendületet adhat ennek a kezdeményezésnek.
A fehér házi találkozó nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati fordulópont is lehet: Trump és Orbán politikai világlátása több ponton egybevág, különösen a nemzeti érdekek és az energetikai függetlenség kérdésében. A békecsúcs előkészítése mellett így új gazdasági partnerségi formák is körvonalazódhatnak.
Ha a tervezett békecsúcs valóban Budapesten valósul meg, az látványosan erősítheti hazánk nemzetközi pozícióját, miközben Trump egy újabb háború lezárását könyvelhetné el. A novemberi találkozó így többről szólhat, mint egy diplomáciai udvariassági gesztus – akár a szorosabb gazdasági együttműködés és egy új békefolyamat első állomása is lehet.
