Orbán Viktornak most nagyon észnél kell lennie, ketrecharc vár rá: elindul az EU-csúcsra, de előtte megüzente a svédeknek is – "Nélkülünk nem lehet"

Ma irány Koppenhága. Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz – írta néhány perccel ezelőtt Orbán Viktor a közösségi oldalán.
A magyar miniszterelnök felidézte, hogy
Baljós előjelek. Európa öles léptekkel halad a háború felé – kommentálta a kormányfő. Szerinte a magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják, majd egyértelmű üzenetet küldött:
Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet.
Hangsúlyozta azt is, hogy a magyarok pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni. "Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!" – zárta posztját Orbán Viktor.
Közben – összefüggésben az EU-csúccsal – nyilvánosságra hozták, hogyan kerülnék meg Magyarország tiltakozását Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán. Ennek részleteiről az alábbi cikkben írtunk. Egy biztos: a magyar vétó most már központi ügy Brüsszelben, mivel eltökéltek abban, hogy Kijevet felveszik a közösségbe.
Most úgy tűnik, a helyzet kezelésére minden módszer felé nyitottak, így például alapvető szabályok megváltoztatására, illetve figyelmen kívül hagyására is. Egyelőre azonban nem látszik, hogyan lehetne kihagyni a döntéshozatali folyamatból Magyarországot. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor Brüsszelnek más megoldást kell találnia, hogy átverje Ukrajna tagállammá válását.
A mostani dán uniós csúcson ezek a forgatókönyvek (ha hivatalosan nem is, de informálisan mindenképp), kikerülhetnek az asztalra. A fejleményekről a Világgazdaság tudósítani fog.
Rájött az EU, hogyan veheti semmibe Orbán Viktor vétóját: így jut el mégis Ukrajna az EU-csatlakozásig – csakhogy Magyarország nevethet a végén
Brüsszelben a legnagyobb kérdés a magyar vétó megkerülése. Most azt eszelték ki, hogy Ukrajna uniós csatlakozásán addig is lehet dolgozni, amíg a formális lépéseket nem teszik meg.
