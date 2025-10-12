Erre készül Orbán Viktor: a miniszterelnöki üzenetek jóval többről szólnak mint a Tisza párt megszorításai

„Vért hánynak az egykulcsos adótól egyes szakértők és pártok” – pénteki, kihelyezett rádióinterjújában beszélt erről a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint van egy alapvető vita a magyar közéletben. Mindig volt egy olyan irányzat a pártok és a szakértők világában, akik magasabb adókat szeretnének, az egykulcsos adót mindig is utálták. „Vért hánytak tőle” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szeretnek elvenni pénzt az emberektől. Ő ezt a filozófiát nem osztja, azt vallja, hogy alacsony adókra van szükség. Hangsúlyozta, az a jó, ha az emberek döntik el, hogy mit akarnak csinálni a pénzükből. Ez nem minden országban van így, a skandinávokat említette, „ám nálunk az a jó gazdaságpolitika, ami mozgásteret hagy az embereknél.”

Orbán Viktor üzenetei mögé érdemes benézni / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

A kormányfő mondandója sokkal komplexebb annál, mint amire először gondolnánk. Azzal az egy mondattal az interjúban, hogy miért is jó a magyar gazdaságpolitika, Orbán Viktor a politikai retorikán túl sokkal mélyebbre ás az egykulcsos adórendszer fontosságát hangsúlyozva, egyben összeköti a személyi jövedelemadó kérdését a napjainkban kicsúcsosodó gazdasági folyamatokkal. Messze többről van szó tehát annál, hogy a Fidesz mindent jól csinál, a Tisza Párt pedig megszorításokra készül, a miniszterelnök most egy olyan stratégiai határvonal átlépését vázolja fel számunkra, amit úgy hívnak:

gazdasági dimenzióváltás.

Cikkünk azt hivatott bemutatni, hogy miért is kell a magas- és középmagas technológiai gyártási ágazatokra és a tudásintenzív szolgáltatási szektorokra komoly forrásokat elkülöníteni, valamint rávilágítunk arra is, hogy az Orbán-kormány miként lép túl azon a már most is közhelyesnek számító toposzon, hogy összeszerelő üzemmé váltunk. Végezettül megmagyarázzuk azt is, hogy ez az egész miként kapcsolódik az egykulcsos adózáshoz.

Magyarország az elitben

2009-ben, a második Gyurcsány-kormány regnálása alatt 7,8 százalékkal, negatív rekordon volt a foglalkoztatás az úgynevezett magas- és közepes-magas technológiai feldolgozóiparban, majd a kormányváltás után 2010-től folyamatosan javultak a mutatók, az abszolút csúcs pedig az Eurostat kimutatása szerint 2018-ban jött el, 9,9 százalékkal. Két évig nagyjából kitartott ez az eredmény, a Covid aztán itt is éreztette hatását: míg 2020-ban a járvány elején 9,7 százalékon, addig 2023-ban már csak 8, 3 százalékon állt a mutató. Tavaly megkezdődött a kilábalás, a historikus adatdiagramot elemezve az látszik, hogy 9,1 százalékra pattant vissza a foglalkoztatottság, ezzel Magyarország az Európai Unión belül, Csehország, Szlovákia és Németország után a 4. helyen végzett, megelőzve olyan tagországok gazdaságát is, mint Lengyelország, Olaszország vagy Dánia. Magyarországon tehát már tavaly is európai szinten átlagot meghaladó arányban – a foglalkoztatottak 9,1 százaléka – dolgozott magas és középmagas technológiai gyártásban. Egy ország versenyképességét nagymértékben meghatározza, hogy mennyire tudja használni és kiaknázni az új technológiákban rejlő lehetőségeket. A legfejlettebb csúcstechnológiákat alkalmazni képes vállalatok és ágazatok a gazdasági növekedés fő mozgatórugóivá válhatnak.