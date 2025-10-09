Deviza
Orbán Viktor
Ursula von der Leyen
Eljött Ursula von der Leyen döntő napja: már korán reggel Orbán Viktor üzenete várta - „Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk”

A magyar miniszterelnök Facebook-posztban üzent Ursula von der Leyennek. Orbán Viktor sérelmezte, hogy Ursula von der Leyen számára fontosabb a politikai képmutatás, mint az, hogy megoldást találjon a migrációra, kiküszöbölje a katasztrofális amerikai kereskedelmi megállapodást és valós megoldást találjon a zöldenergia-átállásra.
VG
2025.10.09., 07:38
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda. Akit ma tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen — közölte Orbán Viktor Facebook-posztban. 

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Migráció, értelmetlen pénzosztás és borzalmas kereskedelmi megállapodás

Nem ez az első bizalmatlansági indítvány az elnök asszonnyal szemben. És ez nem is csoda. A bűnlajstrom hosszú: a zöldőrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz–ukrán háborúba. 

Orbán Viktor tajtékzik, amiért Von der Leyen megvédte a Tisza Párt elnökét

Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána „mindent lehet”. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni. 

– közölte a miniszterelnök posztjában.

„Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi Békemeneten!” — tette hozzá.

