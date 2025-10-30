Deviza
Teljes őrület: kiderült, mennyibe kerülne a benzin az orosz olajimport nélkül

Az energiafüggetlenség nevében nem lehet megnyomorítani a gazdaságot. Czepek Gábor szerint a benzinár 700 forint fölé is nőhetne, ha Magyarország hallgatna Brüsszelre, és hátat fordítana az orosz olajnak.
VG
2025.10.30, 11:41
Frissítve: 2025.10.30, 12:42

Czepek Gábor energiaügyi államtitkár szerint súlyos gazdasági következményei lennének, ha Magyarország Brüsszel nyomására hirtelen leállna az orosz olaj importjával. A Harcosok órája című műsorban azt mondta: a Tisza Párt javaslataival ellentétben ez nemcsak műszaki, hanem stratégiai kérdés is – és akár 700 forint fölé is emelkedhetne a benzin ára.

Czepek Gábor szerint a benzinár 700 forint fölé is nőhetne, ha Magyarország hallgatna Brüsszelre, és hátat fordítana az orosz olajnak / Fotó: Shutterstock

A Harcosok órája legutóbbi adásában az államtitkár arról beszélt, milyen beláthatatlan következményei lennének, ha Magyarország egyik napról a másikra felhagyna az orosz kőolaj importjával. A Tisza Párt korábban ugyanis azt állította, hogy lehetséges lenne, ám Czepek szerint ez súlyos tévedés.

Mi tartjuk magunkat ahhoz, hogy a két vezeték jobb, mint egy, és a keleti energia olcsóbb, mint a nyugati. Mi háború helyett békét akarunk 

– fogalmazott Czepek. Szerinte az EU és a magyar ellenzék valójában a diverzifikáció helyett a források szűkítésén dolgozik, amivel drágább energiát kényszerítenének Magyarországra.

Az államtitkár a német példát is felhozta, ahol az orosz olajra bevezetett szankciók visszaütöttek a gazdaságra. Németországban 10-20 százalékos kapacitáskieséssel küzdenek, amit nem tudnak pótolni, és ennek hatásai már látszanak az iparon is.

Orosz olaj nélkül jönnének a rekordmagas üzemanyagárak

„Ha nálunk is leállna az orosz kőolaj, a Dunai Finomító nem tudná megfelelően előállítani az üzemanyagot sem Magyarország, sem a régió számára. Ha ez bekövetkezne, a benzin ára pillanatok alatt 700 forint fölé szökne” – tette hozzá Czepek.

Bár az energiafüggetlenség kérdése is fontos, a jelenlegi geopolitikai viharban a stabil és diverzifikált ellátás sokkal fontosabb, mint Brüsszelt vakon követni. S miközben a Tisza Párt a választások előtt kampányeszközként használja fel az ügyet, a kormány álláspontja szerint a biztonságos energiaellátás és a megfizethető ár továbbra is kiemelkedő cél, és eddig ezt sikerült is fenntartani.

Ha Brüsszel valóban rákényszerítené Magyarországot az orosz olaj teljes elhagyására, az nemcsak az üzemanyagárakat, hanem az inflációt és a gazdasági növekedést is súlyosan érintené. A kormány szerint a cél a fokozatos átállás, nem pedig egy politikai gesztus, amelynek árát a magyar fogyasztók fizetnék meg a benzinkúton.

