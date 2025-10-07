Megszólalt a Mol: Képtelenség végleg leválni az orosz olajról – a Barátság vezeték bezárása visszafordíthatatlan veszteséget okozna, Európa egy skanzen lesz

Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta visszatérő téma, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz olajról, ám Bacsa György, a Mol csoportszintű stratégiai operáció és üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy ennek a feltételei egyáltalán nem adottak.
A Budapest Economic Forum konferencián Bacsa György kedden beszélt a horvát Janaffal folytatott vitáról is, kiemelve, hogy szemben a magyar olajtársasággal, a horvát fél részéről az elmúlt évtizedben nem történt sok beruházás az Adria olajvezetékkel kapcsolatban. A vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a Mol már 2014 óta fejleszti az alternatív infrastruktúrát, és a háború kitörése után is egyből megkezdte a vezeték magyarországi szakaszának karbantartását is.
Ezzel szemben a horvát szakasznak még az állapotát sem ismerjük,
és a Mol úgy véli, hogy a legutóbbi tesztek sem bizonyították azt, hogy a vezeték kapacitása elegendő lenne a régió ellátásához, pláne nem tartósan és megbízhatóan. A szakember arra is rámutatott, hogy a Barátság vezeték bezárása vissza nem fordítható strukturális veszteség lenne a régió számára.
Hernádi Zsolt: a Barátság vezeték egy szimbólum
„A Barátság vezeték egy szimbólum – jól mutatja, hogy az Európai Unió milyen gondokkal küzd” – jelentette ki a Mol csoport elnök-vezérigazgatója ugyanitt. Hernádi Zsolt rámutatott: az orosz–ukrán háború kirobbanását követően a 60 éves kölcsönös függőség status quója gyakorlatilag megszűnt Európa és Oroszország között. Mint részletezte, a tengeri nyersolajexport fokozatosan kivezetődött a kontinens felé, eközben az orosz olaj legnagyobb felvásárlójává India, Kína és Törökország vált. Aláhúzta, ezek az országok végső soron nem kizárt, hogy orosz eredetű olajtermékeket exportálnak az EU-ba. Szerinte komoly kockázata van, ha nem leszünk képesek ellátni egy közép-európai finomítót, a dunai finomító leállásával egy olyan helyzet állhat elő, hogy naponta 400 vagonnyi kőolajat kellene beszerezni, ami nem lehetséges. Hernádi úgy fogalmazott, mindenki bírja a fájdalmat, kivéve, aki érzi. Emlékeztetett, a teljes orosz kőolajexportnak csak 4 százalékát teszi ki Magyarország és Szlovákia. A Mol-vezér véleménye, hogy az ipar elvesztésével oda a szuverenitás, a mostani folyamatok ha folytatódnak, Európa egy skanzenná válhat végső soron – írja a konferencián elhangzott beszédről a Portfolio.
A konferenciát szervező Portfolió beszámolója szerint Bacsa György elmondta azt is, hogy a bizonyítottan jól működő keleti útvonal bezárása esetén egy olyan vezetékkel kerülnénk függőségi viszonylatba, amely bár jó kiegészítő, de még nem nőtt fel a feladathoz. A szakember szerint ezért a régiós ellátásbiztonság és a gazdaságok gyengítése helyett inkább a stratégiai partnerségeket kellene erősíteni, melyek egyike lehet az odesszai kikötő és vezeték fejlesztése is.
A Mol-vezető sérelmezte a szerinte túlságosan magas horvát tranzitdíjakat is, majd kitért az európai helyzetre is. Bacsa György szerint Európában nyersanyagfüggőség van, miután a kontinens elvesztette Afrikát, ahonnan a nyersanyagok már nem ide érkeznek. Ugyanakkor a 90-es években pont az orosz energiához való közvetlen hozzáférés adott nagy fejlődési lehetőséget Európa számára, ezért nem lehetséges a végérvényes és örökké tartó leválás. Hozzátette, hogy
ilyen stratégiai kérdésekben a morális szempontok nem írhatják felül a műszaki és gazdasági realitásokat.
Azonban az európai vezetés pont ezt teszi, így a kontinensen már csak Magyarország és Szlovákia vásárol orosz olajat, miután tengerparttal nem rendelkező országokként felmentést kaptunk az orosz olaj elleni európai szankciók alól. Bár az Európába tartó vezetékes orosz gázszállítások is szinte teljesen leálltak, a hiányt részben pont az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) pótolja, amelyet Brüsszel ugyancsak kitiltana a kontinensről.
A múlt hónapban Orbán Viktor miniszterelnök telefonon meg tudta győzni Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy hazánk számára fizikailag nem lehetséges a leválás az orosz energiahordozókról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is gyakran beszélt arról, hogy Magyarország számára az orosz energia vásárlása nem politikai vagy ideológiai kérdés, hanem földrajzi és fizikai okai vannak.
