Megszólalt a Mol: Képtelenség végleg leválni az orosz olajról – a Barátság vezeték bezárása visszafordíthatatlan veszteséget okozna, Európa egy skanzen lesz

Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta visszatérő téma, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz olajról, ám Bacsa György, a Mol csoportszintű stratégiai operáció és üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy ennek a feltételei egyáltalán nem adottak.

Az orosz olaj nélkül nem megoldható Magyarország energiaellátása / Fotó: AFP

A Janaf nem nőtt fel a feladathoz

A Budapest Economic Forum konferencián Bacsa György kedden beszélt a horvát Janaffal folytatott vitáról is, kiemelve, hogy szemben a magyar olajtársasággal, a horvát fél részéről az elmúlt évtizedben nem történt sok beruházás az Adria olajvezetékkel kapcsolatban. A vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a Mol már 2014 óta fejleszti az alternatív infrastruktúrát, és a háború kitörése után is egyből megkezdte a vezeték magyarországi szakaszának karbantartását is.

Ezzel szemben a horvát szakasznak még az állapotát sem ismerjük,

és a Mol úgy véli, hogy a legutóbbi tesztek sem bizonyították azt, hogy a vezeték kapacitása elegendő lenne a régió ellátásához, pláne nem tartósan és megbízhatóan. A szakember arra is rámutatott, hogy a Barátság vezeték bezárása vissza nem fordítható strukturális veszteség lenne a régió számára.

Hernádi Zsolt: a Barátság vezeték egy szimbólum „A Barátság vezeték egy szimbólum – jól mutatja, hogy az Európai Unió milyen gondokkal küzd” – jelentette ki a Mol csoport elnök-vezérigazgatója ugyanitt. Hernádi Zsolt rámutatott: az orosz–ukrán háború kirobbanását követően a 60 éves kölcsönös függőség status quója gyakorlatilag megszűnt Európa és Oroszország között. Mint részletezte, a tengeri nyersolajexport fokozatosan kivezetődött a kontinens felé, eközben az orosz olaj legnagyobb felvásárlójává India, Kína és Törökország vált. Aláhúzta, ezek az országok végső soron nem kizárt, hogy orosz eredetű olajtermékeket exportálnak az EU-ba. Szerinte komoly kockázata van, ha nem leszünk képesek ellátni egy közép-európai finomítót, a dunai finomító leállásával egy olyan helyzet állhat elő, hogy naponta 400 vagonnyi kőolajat kellene beszerezni, ami nem lehetséges. Hernádi úgy fogalmazott, mindenki bírja a fájdalmat, kivéve, aki érzi. Emlékeztetett, a teljes orosz kőolajexportnak csak 4 százalékát teszi ki Magyarország és Szlovákia. A Mol-vezér véleménye, hogy az ipar elvesztésével oda a szuverenitás, a mostani folyamatok ha folytatódnak, Európa egy skanzenná válhat végső soron – írja a konferencián elhangzott beszédről a Portfolio.

A konferenciát szervező Portfolió beszámolója szerint Bacsa György elmondta azt is, hogy a bizonyítottan jól működő keleti útvonal bezárása esetén egy olyan vezetékkel kerülnénk függőségi viszonylatba, amely bár jó kiegészítő, de még nem nőtt fel a feladathoz. A szakember szerint ezért a régiós ellátásbiztonság és a gazdaságok gyengítése helyett inkább a stratégiai partnerségeket kellene erősíteni, melyek egyike lehet az odesszai kikötő és vezeték fejlesztése is.