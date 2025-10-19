A hosszú hétvégék hátukon viszik az őszi turisztikai szezont

A nyári hónapok után sem üresedtek ki a hazai szálláshelyek – írta az Origo. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) adatai szerint szeptemberben is magas maradt a belföldi forgalom, a vendégéjszakák száma csaknem megközelítette a tavalyi rekordértéket. Az őszi szezonban elsősorban a vidéki wellnesshotelek, borvidékek és termálfürdők profitálnak a megnövekedett keresletből.

A hazai vendégek kedvelik az őszi hosszú hétvégéket / Fotó: Kiss Gábor

A szektor szereplői szerint a magyar utazók egyre tudatosabban terveznek: sokan a rövidebb, két-három napos pihenést részesítik előnyben, és előre lefoglalják a szállást a hosszú hétvégékre. Az utazási kedvet a viszonylag mérsékelt áremelkedés és a közlekedési fejlesztések is erősítik.

A wellness- és gyógyturizmus különösen erős őszi időszakot zárhat.

A Tisza-tó, Hévíz, Bük és Hajdúszoboszló szálláshelyei 70-80 százalékos kihasználtsággal működnek október közepén. A vendégek jelentős része középkorú, családos vagy nyugdíjas, akik a zsúfolt nyári hónapok helyett az őszi nyugalmat keresik.

Sok az őszi program

A gasztroturizmus is egyre nagyobb vonzerő: a szüreti fesztiválok, borvacsorák és helyi termékeket kínáló vásárok sok helyen telt házat hoztak. A szakértők szerint ez a trend hozzájárul a vidéki gazdaság élénkítéséhez, hiszen a helyi vendéglátók és kézművesek bevételei is emelkednek.

A turizmus gazdasági súlya továbbra is jelentős: a GDP mintegy 8 százalékát adja, és több mint 400 ezer embernek biztosít munkát. Az ágazat számára ezért kulcsfontosságú a szezonalitás csökkentése és az őszi–téli hónapokban is stabil vendégforgalom fenntartása.

