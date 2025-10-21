Még van remény: telítődnek a szállások az őszi szünetre, de akadnak utolsó helyek
Az őszi utazások továbbra is kiemelten népszerűek: a hosszú hétvége és az őszi szünet idején szinte minden magyar régió felélénkül. Nem csak a szállásfoglalások erősödnek, megnő a SZÉP-kártya szerepe is. Az adatok alapján a magyarok legszívesebben Budapestet, Egert és Gyulát választják a következő hosszú hétvége helyszínéül.
Az idei őszi szünetet is sokan pihenéssel töltik valamelyik belföldi szálláshelyen
Bár az őszi szünetre vonatkozó foglalások üteme már nyári szintet idéz, még mindig akadnak szabad helyek, főként kevésbé felkapott térségekben és kisebb városokban. A trendek szerint nő az érdeklődés a csendesebb, természetközeli pihenőhelyek iránt, miközben a nagyobb fürdővárosok és a Balaton környéke továbbra is a toplistán szerepelnek – írja az Origo.
A legkeresettebb térségek közé tartozik Észak-Magyarország, ahová az összes belföldi foglalás mintegy egyötöde irányul, ezt követi a Balaton környéke, Budapest és vonzáskörzete, illetve a Nyugat-Dunántúl. Az Origo utánanézett annak, akad-e még szálláshely és ha igen, mennyibe kerül az őszi szünetre a legnépszerűbb települések vendégházaiban, hoteljeiben.
A top 10 legnépszerűbb város idén ősszel, ide megy a legtöbb magyar kikapcsolódni
Az ősz legnépszerűbb belföldi úti céljai Budapest, Eger és Pécs. Az országos összesítésben a legnépszerűbb városok őszi top 10-es listájára felkerült még Miskolc, Siófok, Szeged, Gyula, Nyíregyháza, Hévíz és Debrecen is egy szállásfoglaló oldalon. Az utazók többsége rövid, kétéjszakás kikapcsolódást tervez.