Deviza
Partnerség
ösztöndíj
együttműködés
Óbudai Egyetem

Különleges ösztöndíjprogramot indít a B+N Csoport – így fogják támogatni a jövő szakembereit

Közös cél a kiemelkedően tehetséges hallgatók támogatása. A B+N Csoport és az Óbudai Egyetem közös ösztöndíjprogramot indít az egyetem hallgatói számára.
VG
2025.10.21, 13:32

Hiánypótló együttműködést írt alá a B+N Csoport létesítményüzemeltető vállalat és az Óbudai Egyetem. Ennek kapcsán tartott közös sajtótájékoztatót kedden a két szervezet a felsőoktatási intézmény Bécsi úton található campusán, ahol egy ösztöndíjprogram elindítását is bejelentették.

Óbudai Egyetem ösztöndíjprogram
Közös ösztöndíjprogramot indít a B+N Csoport és az Óbudai Egyetem / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

„Az Óbudai Egyetem élen jár a fenntarthatósági kutatásokban a műszaki felsőoktatásban a Kelet-Közép-Európai régióban” – emelte ki Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora. Ismertette, hogy 14 ezer hallgatóval rendelkezik az egyetem, és a diákjainak harmada műszaki területről érkezik. Kötelességüknek érzik, hogy nyissanak a vállalati szféra felé is, ennek ékes bizonyítéka a mostani bejelentés. Az ösztöndíjprogram keretében három kiemelten tehetséges hallgató kap ösztöndíjat a B+N Csoporttól, de a cég az intézményi TMDK-t is támogatni fogja.

Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N Csoport vezérigazgatója kiemelte, hogy Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója a cég, 15 ezer munkavállalójuk van, akik közül jó néhányan az Óbudai Egyetemen szerezték diplomájukat. Az ő szakmájukban is rendkívül fontos a kutatás+fejlesztés, emiatt kiemelt figyelmet szentelnek az együttműködésre a felsőoktatási intézményékkel, főként az Óbudai Egyetemmel. Hozzátette, hogy terveik között szerepel, hogy nemcsak ösztöndíjat biztosítsanak az egyetem legtehetségesebb hallgatói számára, hanem később a gyakornoki programjukban is helyet kínáljanak nekik, és az a cél, hogy egy részük a B+N Csoportnál helyezkedjen el az egyetem elvégzését követően.

Ezt lehet tudni az új ösztöndíjról

A most bejelentett ösztöndíjprogram a „B+N a jövő tehetségeiért” nevet viseli. Ennek keretében 10 hónapon keresztül, vagyis a teljes tanévben 150 ezer forintot kap a kiválasztott három hallgató. Másodévtől pályázhatnak a diákok, és a korábbi győztesek is pályázhatnak és nyerhetnek újra.

Az Óbudai Egyetem hallgatói az ösztöndíj elnyerésére olyan kutatási anyag elkészítésével pályázhatnak, amelynek fókuszában a fenntarthatóság és az innováció áll. A program sikeres teljesítéséhez legalább 80 százalékos értékelésű kutatási anyag és 4,0-es tanulmányi átlag szükséges.

A sajtótájékoztató végén mindkét fél reményét fejezte ki, hogy az együttműködésüknek a későbbieknek további elemei is lesznek majd.

