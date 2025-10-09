Deviza
EUR/HUF390.78 -0.16% USD/HUF336.25 -0.1% GBP/HUF450.05 -0.23% CHF/HUF419.64 -0.04% PLN/HUF91.84 -0.17% RON/HUF76.71 -0.21% CZK/HUF16.08 +0.08% EUR/HUF390.78 -0.16% USD/HUF336.25 -0.1% GBP/HUF450.05 -0.23% CHF/HUF419.64 -0.04% PLN/HUF91.84 -0.17% RON/HUF76.71 -0.21% CZK/HUF16.08 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,527.5 -0.28% MTELEKOM1,788 -0.67% MOL2,768 +0.14% OTP29,800 -0.67% RICHTER10,320 +0.29% OPUS534 +0.37% ANY7,300 -0.82% AUTOWALLIS157 -0.96% WABERERS4,920 +0.2% BUMIX9,479.46 -0.36% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,199.49 +0.05% BUX101,527.5 -0.28% MTELEKOM1,788 -0.67% MOL2,768 +0.14% OTP29,800 -0.67% RICHTER10,320 +0.29% OPUS534 +0.37% ANY7,300 -0.82% AUTOWALLIS157 -0.96% WABERERS4,920 +0.2% BUMIX9,479.46 -0.36% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,199.49 +0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bankszünnap
rendszerfejlesztés
ügyfél
szolgáltatás
OTP Bank

Az év legnagyobb leállása jön az egyik hazai nagybanknál

Az OTP Bank felhívja ügyfelei figyelmét, hogy ezen a héten péntek éjszaka, illetve az október 23-ai hosszú hétvégén több napon át fejlesztéseket hajtanak végre számítógépes rendszereiken, ezért egyes szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetők ezekben az időszakokban.
Világgazdaság
2025.10.09, 11:42
Frissítve: 2025.10.09, 11:56

Két bankszünnap lesz októberben az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent közlemény szerint – hívja fel a figyelmet az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

OTP Bank
Kétszer is lesz bankszünnap az OTP Banknál ebben a hónapban / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Az OTP Banknál október 10–11. között az alábbi szolgáltatások szünetelnek

Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

Október 23–26. között a következő ügyeket nem lehet intézni a pénzintézetnél

Szintén rendszerfejlesztés miatt 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

A pénzintézetnél legutóbb fejlesztési okokból október 5-én volt leállás, akkor az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem voltak elérhetőek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu